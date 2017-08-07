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العاهل الأردني يصل إلى مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله

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مصراوي Masrawy

العاهل الأردني يصل إلى مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله

12:02 م الإثنين 07 أغسطس 2017

العاهل الأردني يصل إلى مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله

العاهل الأردني يصل إلى مقر الرئاسة الفلسطينية في ر

رام الله- (أ ش أ):
وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله على متن طائرة مروحية، حيث كان في استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك في زيارة هي الأولى له منذ خمس سنوات حيث كانت آخر زيارة له إلى الضفة في عام 2012.

وقال أسامة القواسمي المتحدث باسم حركة (فتح) - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين - "إن زيارة العاهل الأردني مهمة جدا وتأتي في سياق التنسيق المشترك الدائم بين المملكة والقيادة الفلسطينية في ظل ظروف تحاول فيها إسرائيل التنصل التام من أي استحقاقات لعملية سياسية حقيقة ذات مغزى، وخاصة ما قامت به في القدس".

وأضاف أن التصعيد الإسرائيلي الأخير بعد 14 يوليو المنصرم خطير جدا وأدى إلى غضب القيادتين الفلسطينية والأردنية، بل والشعبين الفلسطيني والأردني، خصوصا بعد تعنت إسرائيل للاستجابة للنداءات الدولية والقانون الدولي أو حتى للجهود الأمريكية، مشيرا إلي أن التنسيق المشترك أثناء هذه الأحداث كان عالي المستوى مما أدى إلى إرجاع الأمور إلى ما كانت عليه.

وعن احتمالية أن يتطرق اللقاء إلى حادث السفارة الإسرائيلية في عمان، قال القواسمي "إن هذا الموضوع أردني، وبالتأكيد أي موضوع أردني يهمنا تماما، وسيتم طرح كافة المواضيع على طاولة الاجتماعات، مؤكدا أن الأردن لها سيادتها ونحن نحترمها ملكا وحكومة وشعبا ونحترم سيادتها وقراراتها، والتي يتم التصرف فيها وفقا لمصالحها التي تراها".

وشدد علي أن الموضوع الرئيسي الذي سيتم طرحه هو حماية المسجد الأقصى، وكيف يمكن مواجهة كل التحديات، خاصة وأن المخططات الإسرائيلية مستمرة منذ عام 1967 ولن تتوقف عند ما قامت به، لافتا إلي أن هناك اقتحامات متزايدة للأقصى كما أن هناك بناء استيطانيا وتدميرا ممنهجا لكل العملية السياسية وتحويل الصراع من سياسي إلى ديني.

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