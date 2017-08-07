وزيرة خارجية كوريا الجنوبية: آسيا لم تعد "محصنة ضد الإرهاب"

مانيلا (دب أ)

قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين قبيل منتدى للأمن الإقليمي إن آسيا لم تعد "محصنة ضد التهديدات الارهابية" بعد الهجمات التي شنها مسلحون من تنظيم داعش في جنوب الفلبين.

وقالت وزيرة الخارجية كانج كيونج وا إن الارهاب هو أحد المشاكل "الاكثر تعقيدا وترابطا" التي تواجهها المنطقة .

وقالت كانج في بداية اجتماع بين وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق اسيا "اسيان" بالإضافة إلى الصين واليابان و كوريا الجنوبية إن "الارهاب لا يعرف حدودا ويهدد بشكل مباشر سلامة ورفاهية شعوبنا".

واستشهدت كانج بالحصار المفروض على مدينة ماراوى على يد مئات المسلحين الذين تعهدوا بالولاء لجماعة "داعش" الإرهابية. ولقي أكثر من 650 شخصا حتفهم في المدينة، التي تبعد 800 كيلومتر جنوب مانيلا، خلال النزاع المستمر منذ 11 اسبوعا.

واضافت "اعتقد اننا نتفق جميعا على أن المنطقة الاسيوية لم تعد محصنة ضد الهجمات الارهابية".

وسينضم وزراء الخارجية ال 13 في وقت لاحق اليوم إلى نظرائهم من 14 دولة أخرى في اسيا والهادي في المنتدى الاقليمي للاسيان، اكبر منتدى امنى في اسيا، حيث من المقرر ان تتصدر التوترات في شبه الجزيرة الكورية وبحر الصين الجنوبي جدول الأعمال.