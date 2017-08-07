«الجبلاية» ترفض التقدم باحتجاج رسمي ضد الاعتداء على نور الدين

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رفض مسئولو اتحاد الكرة، التدخل في أزمة الفيصلي الأردني مع الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، بعدما اعتدى عليه لاعبي الفريق بعد نهائي البطولة العربية، أمس الأحد، أمام الترجي التونسي.

وعلمت «التحرير» أن مسئولو الجبلاية أكدوا أن مجلس الإدارة ليس ضعيفًا حتى يطلب حقه وينتظر قرارات رادعة من الاتحاد العربي، ووجود هاني أبوريدة في المكتب التنفيذي للاتحاد سيلعب دورًا مهمًا في هذا الأمر.

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واعتدى لاعبو الفيصلي الأردني على حكم اللقاء إبراهيم نور الدين، وذلك عقب الهدف الثالث لفريق الترجي التونسي شمس الدين شاونا، في الدقيقة 11 من الشوط الإضافي الأول، واعترض اللاعبون والإداريون في الجهاز الفني علي هدف الترجي الثالث، ودخلوا في مشادة قوية مع حكم اللقاء مما أدى لتوقف المباراة.