بالصور.. وزير القوي العاملة يطالب الشباب بتغيير ثقافة العمل بالقطاع الخاص

بورسعيد – طارق الرفاعي:

وجه محمد سعفان، وزير القوي العاملة، اليوم الإثنين، الدعوة إلى الشباب، لحضور ملتقيات التشغيل وتغيير ثقافة العمل بالقطاع الخاص، لاكتساب الخبرة وتحقيق طموحاتهم.

وقال "سعفان"، خلال حضوره حفل توزيع عقود الملتقى الوظيفي للشباب الذى نُظم خلال الشهر الماضي من قِبل مطرانية الأقباط الأرثوذوكس وجمعية المستثمرين بمحافظة بورسعيد، إن الوزارة تهتم بعقد ملتقيات توظيف على مستوى المحافظات بصفة دورية لما لها من تأثير إيجابى ونتائج ملموسة في عملية التشغيل.

وأوضح "سعفان" أن الملتقى يأتي في إطار توفير فرص عمل لائقة للشباب والعمل على الحد من البطالة، عن طريق تنظيم فعاليات لملتقيات التوظيف بالمحافظات المختلفة، والتي تهدف إلى مساعدة الشباب الجاد والطموح الباحث عن فرص عمل حقيقية من ناحية، وتلبية لاحتياجات الشركات والمصانع من العمالة للوظائف الشاغرة لديها من ناحية أخرى.

وأكد وزير القوي العاملة أن الملتقيات السابقة التى تُنظم بالمحافظات حققت نجاحات فى الإقبال عليها من جانب الشباب، وأن ملف التوظيف من أهم الملفات التى تهتم بها الوزارة، والذي يحتاج إلى تكاتف وتعاون جميع الجهات للتصدي لأزمة البطالة التي تؤرق المجتمع.