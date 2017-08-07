بالصور.. جامعة المنيا تطلق فعاليات "المشروع البيئي المتكامل" بالقرى

المنيا - ريمون الراوي:

انطلق من جامعة المنيا، اليوم الإثنين، المشروع البيئي الخدمي والبحثي المتكامل والقافلة البيئية، التي تشارك فيها جميع كليات الجامعة، لقريتى بني قمجر ودمشاو هاشم، طوال شهر أغسطس الجاري.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال، حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لتكون نموذجًا لترسيخ العلاقة بين الجامعة والمجتمع وتقديم خدماتها الطبية والطبية البيطرية والتعليمية والاجتماعية والزراعية والبيئية لمدة شهر كامل لأهالي القريتين.

ينظم خلال المشروع، قوافل يومية متكاملة وندوات توعوية في موضوعات تخص البيئة الريفية وإعداد دراسات، لرصد المشكلات التي تعاني منها القرية إلى جانب الدراسات الميدانية للباحثين بكليات الجامعة، وتنفيذ بعض أعمال التجميل.

وقال الدكتور أبو المجد إن الجديد في المشروع البيئي المتكامل أنه "يستمر لمدة شهر كامل، تقوم خلاله جميع كليات الجامعة، بتقديم كل إمكانياتها لخدمة القريتين، وتقدم كلية الحاسبات والمعلومات دورات تدريبة لطلاب المدارس في برامج الحاسب، إلى جانب دورات تدريبية للحفاظ على البيئة وأنظمتها.

وأضاف "أبو المجد" أن كلية التربية الفنية من المقرر أن عقد ورش تدريبية للأطفال في مجال الرسم، والزخرفة، والأشغال الفنية، إلى جانب تدريب رجال ونساء القرية على الحرف اليدوية، وتجري كلية العلوم دراسة ميدانية لرصد المشكلات التي تعانى منها القرية من التلوث المائي وتلوث المنازل والإصابة بالطفيليات.

وتابع "أبو المجد" أن كلية التمريض تقدم ندوات توعوية حول الصحة الإنجابية، بجانب الخدمات التي تقدمها كليات الطب والطب البيطري من تشخيص وعلاج الأمراض وإجراء العمليات الجراحية، بالإضافة إلى المحاضرات التوعوية للمزارعيين يقدمها أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة.

وأكد الدكتور محمد جلال حسن، أنه بدأت فعاليات المشروع بالقرية بقيام فريق عمل من كلية الطب البيطري، بالكشف على 16 رأس من مختلف الفصائل الحيوانية، كما قام فريق من كلية الفنون الجميلة والتربية والتربية الفنية، ورياض الأطفال والتمريض بدهان حوائط مدرسة النصر الابتدائية والإعدادية والثانوية وعمل رسومات جدارية على حوائطها.