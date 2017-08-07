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تقرير: مؤتمر "سنّة العراق" يعقد ببغداد منتصف الشهر

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مصراوي Masrawy

تقرير: مؤتمر "سنّة العراق" يعقد ببغداد منتصف الشهر

11:36 ص الإثنين 07 أغسطس 2017

عمان (د ب أ)
رجحت قوى سنية عراقية تقيم في العاصمة الأردنية عمان عقد مؤتمرها ،الذي أرجئ من الشهر الماضي، في الخامس عشر من الشهر الحالي ببغداد.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية اليوم الاثنين عن المصادر القول إنه من المفترض أن يبحث المؤتمر مآلات العملية السياسية في العراق بعد طرد تنظيم داعش من المحافظات السنية.

كما سيبحث المؤتمر قانون الانتخاب الجديد الذي ستجرى الانتخابات المقررة في أبريل المقبل على أساسه.

ونقلت الصحيفة عن جلال قعود، وهو أحد القائمين على المؤتمر، القول إن "الأحزاب والشخصيات الوطنية كافة ستشارك في المؤتمر الذي سيبحث الوضع السياسي وعودة المهجرين وإعادة الإعمار، إضافة إلى البحث في قانون الانتخاب الذي سيكرس سطوة بعض الكيانات السياسية الكبرى على حساب الصغيرة في البرلمان".

ومن بين الشخصيات التي ستشارك في المؤتمر بحسب القعود، قيادات في الدولة العراقية قال عنها "إنها تتبوأ حاليا مناصب عليا في الرئاسة والحكومة والبرلمان، فضلا عن كيانات سياسية وطنية يهمها تطوير تيار مدني سياسي عراقي جديد".

وكان تم إعلان تأجيل المؤتمر بعدما دعت العراقية لاستعراض عسكري احتفالا بتحرير الموصل.

إلا أن مصادر سنية رحبت حينها بالتأجيل وقالت إنه قد يكون مفيدا من أجل توسيع قاعدة المشاركة في المؤتمر وإكسابه المزيد من الزخم.

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