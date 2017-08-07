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"الصيادلة" تتقدم ببلاغ ضد "الصحة" لاتهامهم بتوزيع أدوية منتهية الصلاحية

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مصراوي Masrawy

"الصيادلة" تتقدم ببلاغ ضد "الصحة" لاتهامهم بتوزيع أدوية منتهية الصلاحية

11:51 ص الإثنين 07 أغسطس 2017

كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزارة الصحة لاتهامها بتوزيع عقار معالج لفيروس سي منتهي الصلاحية.

كان عبيد، اتهم وزارة الصحة بتوجيه قرابة 49 ألف علبة دواء من صنف " كلاتازيف" المعالج لفيروس سي، منتهية الصلاحية إلى التأمين الصحي لصرفها إلى المرضى.

فيما ردت الصحة بالتأكيد على اتباع الدراسات العلمية العالمية لها في هذا الشأن، والتي تفيد بأن المستحضر له فترة صلاحية أطول، مشيرة إلى أنه جرى عرض الأمر على لجنة العلمية المختصة بالثبات بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة والتي أقرت بعد الدراسة العلمية في محضرها بجلسة 23 مارس 2017 بمد صلاحية المستحضر من 24 شهرا إلى 30 شهرا.

وقال عبيد في تصريحات لمصراوي، إنه "لا يمكن باي حال من الأحوال تمديد مدة الصلاحية لأي مستحضر دوائي إلا عن طريق ثباته في درجة حرارة للغرفة للمدة الجديدة المقترحة، أي انه يتعين عدم استخدام الدواء قبل إثبات صلاحيته في نهاية المدة الجديدة وبالتالي لا يمكن استخدام الكمية الموجودة في تحت أي مسمي بعد انتهاء الصلاحية ولكن يتم تمديد صلاحية الإنتاج الجديد لنفس الدواء".

وأشار نقيب الصيادلة إلى أنه تم شراء هذا المستحضر عن طريق الشركة المصرية لصالح وزارة الصحة بقيمة٦٠ مليون جنيه، في حين كان البديل المصري بنفس الفاعلية بنحو 3 مليون جنيه فقط.

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