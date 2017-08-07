4 ملامح من تتويج آرسنال بلقب الدرع الخيرية

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نجح آرسنال، في الظفر بلقب الدرع الخيرية، أمس الأحد، بالتغلب على تشيلسي (4-1) بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وهيمن آرسنال على معظم أوقات المباراة، واستقبلت شباكه هدف على عكس مجريات اللعب، قبل أن ينجح المدفعجية في إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة.

وبدوره استعرض موقع «سكواكا» أبرز ملامح مباراة الأمس في السطور التالية كالأتي:

1- تشيلسي والعقم الإبداعي في غياب هازارد

حقق تشيلسي لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي عن جدارة واستحقاق، ولكن كانت ظروف الموسم من عدم المشاركة في أي بطولة أوروبية وخوض مباراة واحدة في الأسبوع مساعدة للبلوز لتحقيق ذلك اللقب.

وساعد هذا الأمر في جلوس كونتي مع لاعبيه لفترة أطول وتدريبهم على الأمور التكتيكية بشكل أفضل وهو الأمر الذي لم يحظى به مدربي الفرق الكبرى، ومع ذلك لعب إيدين هازارد الدور الأبرز في تتويج البلوز بلقب البريميرليج الموسم الماضي.

فدائما ما بدأت أي هجمة لتشيلسي من خلال هازارد، وبغيابه في مباراة الأمس أمام آرسنال، عاني لاعبي البلوز من قلة الحيلة وعدم قدرة بيدرو على تعويض غيابه، كما فشل تشيلسي في اللجوء إلى أطراف الملعب كحل بديل حيث تعامل آرسنال مع ظهيري تشيلسي بكفاءة كبيرة، فبدون هازارد، لا يملك تشيلسي الحلول الإبداعية في المباريات المغلقة.

2- تألق داني ويلبيك

في الوقت الذي ظن فيه بعض جماهير الآرسنال بأن الفريق سيعاني على المستوى الهجومي في مباراة الأمس بسبب غياب نجمي الفريق مسعود أوزيل وأليكسيس سانشيز، إلا أن المدفعجية ظهروا بمستوى مميز للغاية بفضل تألق المهاجم داني ويلبيك.

واعتمد المهاجم الإنجليزي على اللعب في مركز الجناح الأيسر، ومن ثم الدخول إلى العمق وهو ما شكل خطورة كبيرة على دفاعات تشيلسي وأجبرهم على الرجوع إلى الخلف مما خلق مساحات لتشامبرلين.

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وعند سقوط ألكساندر لاكازيت إلى نصف الملعب تواجد ويلبيك في آخر خط لتشيلسي، وعوض ويلبيك غياب كل من سانشيز وأوزيل على أفضل نحو.

3- تشيلسي والحاجة لتعويض نيمانيا ماتيتش

ظهر جليًا خلال المباريات التحضيرية لتشيلسي حاجة الفريق للتعاقد مع لاعب متوسط ميدان دفاعي، وتعاقد تشيلسي بالفعل مع تيموي باجايوكو وهو لاعب مميز للغاية للتواجد إلى جانب نجولو كانتي، ولكن في حال إيقاف أو إصابة أي منهما من سيتواجد في ذلك المركز.

ولم يكن باجايوكو متاحًا في مباراة الآرسنال الأمس وبالتالي شارك فابريجاس في منصتف الملعب وهو الأمر الذي كان من المفترض أن يمنح تشيلسي طريقة لعب هجومية وهو ما لم يحدث، بل وتسبب وجود فابريجاس في ضعف الشق الدفاعي لتشيلسي حيث يعاني سيسك في الوجبات الدفاعية وخاصة في مواقف اللاعب للاعب، وهو الأمر الذي استغله ’رسنال كثيرا من خلال استغلال المساحة بين خط دفاع تشيلسي ولاعبي وسط الملعب، والوصول بسهولة إلى المدافعين الثلاث للبلوز.

4- لاكازيت المهاجم الذي طال انتظاره

شارك لاكازيت لمدة 66 دقيقة في مباراة الأمس قبل أن يغادر الملعب لصالح المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو، ولم يسجل اللاعب الفرنسي عندما كان آرسنال منهزمًا، ولكن ظهوره الرسمي الأول مع المدفعجية مبشر للغاية.

ويمتلك لاكازيت المواصفات التي يبحث عنها آرسنال منذ رحيل روبن فان بيرسي، إلى مانشستر يونايتد في عام 2012، فاللاعب يتحرك بذكاء شديد في عمق دفاعات الخصوم كما يمتلك القدرة على الميل إلى الأطراف ودائمًا ما يتخذ القرارات الصائبة في تحركاته، وسيكون له شأن كبير في تواجد كل من سانشيز وأوزيل مع بداية الموسم المقبل.