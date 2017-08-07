«زيدان» يتسلح بصاروخ ماديرا في قائمة «السوبر الأوروبي»

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دخل البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائمة الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، استعدادًا لخوض كأس السوبر الأوروبي، أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، والذي سيقام غدًا الثلاثاء، بملعب فيليب آرينا.

وأشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية إلى أن صاروخ ماديرا، يود المشاركة، لكن زيدان على الأرجح سيدخر جهوده لذهاب كأس السوبر الإسباني، يوم الأحد المقبل.

وفيما يلي قائمة ريال مدريد:

- حراسة المرمى: كيلور نافاس - كيكو كاسيا - لوكا زيدان.

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- خط الدفاع: داني كارفخال - خيسوس فاييخو - سيرخيو راموس - رفائيل فاران - ناتشو - مارسيلو - ثيو هرناندز - أشرف حكيمي.

- خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - ماركوس يورينتي - إسينسيو - إيسكو - ماتيو كوفاسيتش - داني سيبايوس.

- خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - جاريث بيل - بنزيمة - لوكاس فاسكيز - بورخا مايورال.