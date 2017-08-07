«فارس الأغنية الشعبية» حسن الأسمر.. أحرجته «الوحمة السوداء» وتسببت في شهرته

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"كتاب حياتي يا عين" و"أعملك إيه حيرتني" و"اتخدعنا"، جميعها أغان مميزة للمطرب الراحل ونجم الأغنية الشعبية وملك المواويل الحزينة حسن الأسمر.

ولد الفنان الصعيدي حسن الأسمر في حي العباسية في 21 أكتوبر عام 1959، وهو صعيدي الأصل من محافظة قنا، وأصبح في الثمانينيات من أشهر مطربي الأغنية الشعبية في الشارع المصري، فدخل عالم التمثيل كذلك، وشارك في عدد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات التليفزيونية.

لم يعرف الكثيرون أن الفنان الذي أبدع كثيرًا في مجال الغناء كان هدفه في البداية التمثيل، وقال في أحد التصريحات: "أفضل لحظات حياتي هي التي وقفت فيها على خشبة المسرح وأمام كاميرا التليفزيون"، ولكنه تميز في الغناء الشعبي وخاصة الحزين، وقرّبه ذلك كثيرًا من الجماهير والطبقة الوسطى فأصبح يحظى بشعبية كبيرة في وقت قصير.

بدأ الأسمر مشواره الغنائي بأول ألبوم له عام 1984، وحاول وقتها إخفاء الوحمة السوداء في وجهه، وكان يشعر منها بالحرج، ولكنها أصبحت إحدى مميزاته بعدها واشتهر بها ولقب بـ"فارس الأغنية الشعبية".

لم يتوقف نجاح الأسمر أمام الميكروفون فقط؛ وإنما أبدع أيضًا أمام الكاميرا، فشارك في أكثر من 59 عملًا فنيا، من بينها مشاركته في مسلسل "أرابيسك" ومسلسل "جحا المصري" وأفلام "ليلة ساخنة" و"زيارة السيد الرئيس" و"امرأة وخمس رجال" وغيره، بالإضافة إلى عدد من المسرحيات، من أشهرها "باللو" و"حمري جمري".

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مسلسل "قمر" في عام 2008 مع الفنانة فيفي عبده، كان لحظة توقف عند الفنان حسن الأسمر، حيث انقطع بعدها فترة طويلة عن الفن، ولكنه عاد عام 2011 بحملة إعلانية لإحدى شركات الاتصالات، وعن سبب اختفائه هذه الفترة قال: "الفلوس تتعوض لو راحت، لكن حب الناس مش ممكن يتعوض، الحمد لله".

الفنان حسن الأسمر لم يكن مطربًا للحزن فقط؛ وإنما للفرح أيضًا، فرصيده مليء بالأغاني المبهجة، منها "الواد الجن" و"الواد ده إيه" و"يا مزعلين حبيبي" و"غيرها.

أما عن حياته الخاصة، فكان الفنان حسن الأسمر محبا لأسرته، وقالت عنه أرملته السيدة فوزية علي: "كان رجلا في معاملته لأبنائه ويعيش حياته بشكل طبيعي، وكان يتعامل معهم باحترام"، مؤكدة أنه كان يثق بأبنائه وبها بنسبة كبيرة جدا ويتركهم يتعاملون بحرية، ويقال إنه كان يحوّل مواقفه الشخصية مع أسرته لمواويل.

"بحب الحياة"، كانت آخر أغنية أنهى بها الفنان حسن الأسمر مشواره الفني، وفي 7 أغسطس عام 2011 توفي إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 51 عامًا.