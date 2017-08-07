تيلرسون: واشنطن سترد على طرد موسكو 755 دبلوماسيا أمريكيا

تيلرسون قال للصحفيين إن بلاده سترد على قرار موسكو

لندن (بي بي سي)

قال وزير خارجية الولايات المتحدة، ريكس تيلرسون، إنه أبلغ نظيره الروسي بأن تدخل موسكو في انتخابات الرئاسة الأمريكية أدى إلى "عدم ثقة خطير" بين البلدين.

وأضاف تيلرسون بعد لقائه سيرغي لافروف في مانيلا الأحد إنه حذر الوزير الروسي أيضا من أن واشنطن تبحث اتخاذ رد على قرار الكرملين تقليص بعثة الولايات المتحدة الدبلوماسية في موسكو.

وقال للصحفيين الاثنين "تدخل روسيا في الانتخابات كان بالتأكيد حادثة خطيرة. تحدثنا عن ذلك في المناقشات التي أجريتها مع لافروف أمس".

وأضاف "حاولت مساعدته في فهم مدى خطورة الحادثة، وكيف أنها أضرت بالعلاقات بين البلدين والشعبين، وأن هذا خلق جوا من عدم الثقة الخطير، وعلينا أن نجد سبيلا للتعامل معه".

وتنفي روسيا بشدة تلك التقارير، التي تؤيدها وكالات الاستخبارات الأمريكية، والتي تفيد بأنها سعت إلى تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية العام الماضي لتكون في صالح دونالد ترامب، الذي فاز بها بالفعل.

وقلل الرئيس ترامب من شأن تلك الادعاءات، غير أن الجدال المتواصل بشأنها خيم على علاقات البلدين المتوترة بالفعل، والتي شهدت في الفترة الأخيرة أمرا من الرئيس فلاديمير بوتين بطرد 755 شخصا من أعضاء البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو.

وقال تيلرسون "أخبرت وزير الخارجية الروسي أننا لم نتخذ قرارا بعد بشأن ردنا على قرار موسكو تقليص البعثة الدبلوماسية الأمريكية".

وأضاف "طرحت عدة أسئلة استيضاحية، لمعرفة السبب وراء المذكرة التي تسلمناها بشأن البعثة الدبلوماسية، لكن أبلغتهم بأننا سنرد في أول سبتمبر"، مشيرا بذلك إلى التاريخ الذي حددته موسكو لتنفيذ قرار التقليص.