حبس بائع "البوظة" المتهم في واقعة تسمم 112 شخصًا من أهالي الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة منيا القمح العامة، بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الإثنين، حبس بائع بوظة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتسبب في تسمم 112 شخصًا من أهالي قرية "الربعماية" تناولوا المشروب.

وأصيب 112 شخصًا، بينهم أطفال، من أهالي بقرية "الربعماية" التابعة لدائرة مركز من القمح، يوم السبت الماضي، بحالات قيء وإسهال واشتباه في وجود تسمم غذائي، إثر تناولهم مشروب "البوظة" من أحد الباعة بسوق القرية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى منيا القمح المركزي، بوصول "إيمان متولي عبدالمعبود" 30 عامًا، ربة منزل، و"منى محمود سعيد" 25 عامًا، ربة منزل، و110 آخرين، بينهم 77 تتراوح أعمارهم ما بين سنتين وخمسة عشر عامًا، مُصابين جميعًا بحالات قيء وإسهال "إدعاء تسمم غذائي".

وبسؤال المصابين، أشاروا إلى تناولهم مشروب "البوظة" من أحد الباعة الجائلين بسوق "السبت" بناحية "الربعماية" التابعة لدائرة المركز، فيما توصلت تحريات ضباط مباحث المركز، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عبدالحليم.م.م.ع" 47 عامًا، بائع متجول، مُقيم بناحية "التلين" بدائرة المركز.

وتمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بقيامه بتصنيع مشروب "البوظة" بمسكنه وبيعه بالأسواق والشوارع للمواطنين، وتم ضبط 4 براميل بلاستيكية فارغة، و2 ماكينة عجين، ووابور غاز شعلة واحدة، وديب فريزر به عجينة التصنيع، بمسكن المتهم.

كما تم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين، وتقرر خروجهم عقب إسعافهم بمستشفيات "منيا القمح العام، الأحرار، والزقازيق الجامعي"، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.