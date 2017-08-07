البحث العلمي: لدينا 90 براءة اختراع للمصريين سنويا (فيديو)

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قال محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال البحث العلمي، تهدف إلى تمكين الشباب ودعمهم في هذا المجال.

وأضاف صقر خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، مع برنامج «صباح أون»، المذاع على قناة «أون لايف» أن الرئيس كلف بضرورة إيجاد آليات جديدة للربط بين البحث العلمي والصناعة، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء شبكة من مكاتب نقل التكنولوجيا في الجامعات المصرية ووظيفتها تسويق مخرجات البحث العلمي بكل جامعة.

وذكر أن الصناعة في مصر لا تعتمد على البحث العلمي بقدر اعتمادها على صناعات تجميع من شركات متعددة الجنسيات، ولذلك هي ليست في حاجة إلى بحوث تطوير ومنافسة.

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وتابع: «متوسط براءات الاختراعات التي تصدر سنويًا تصل إلى 450 براءة، والأمانة العلمية تقتدي أن أقول أن الجزء الأكبر من هذه البراءات تكون لغير المصريين، إذ يكون متوسط براءات الاختراع المصرية 90 براءة سنويا».