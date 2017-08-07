أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

البحث العلمي: لدينا 90 براءة اختراع للمصريين سنويا (فيديو)

Google+ Print
البحث العلمي: لدينا 90 براءة اختراع للمصريين سنويا (فيديو) البحث العلمي: لدينا 90 براءة اختراع للمصريين سنويا (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح في مجال البحث العلمي، تهدف إلى تمكين الشباب ودعمهم في هذا المجال.

وأضاف صقر خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، مع برنامج «صباح أون»، المذاع على قناة «أون لايف» أن الرئيس كلف بضرورة إيجاد آليات جديدة للربط بين البحث العلمي والصناعة، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء من مكاتب نقل التكنولوجيا في الجامعات المصرية ووظيفتها تسويق مخرجات البحث العلمي بكل جامعة.

وذكر أن الصناعة في لا تعتمد على البحث العلمي بقدر اعتمادها على صناعات تجميع من شركات متعددة الجنسيات، ولذلك هي ليست في حاجة إلى بحوث تطوير ومنافسة.

شاهد أيضا

وتابع: «متوسط براءات الاختراعات التي تصدر سنويًا تصل إلى 450 براءة، والأمانة العلمية تقتدي أن أقول أن الجزء الأكبر من هذه البراءات تكون لغير المصريين، إذ يكون متوسط براءات الاختراع المصرية 90 براءة سنويا».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب

رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب