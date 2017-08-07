«القومى للمرأة» يطالب بسرعة التحقيق فى واقعة تحرش «إعلام القاهرة»

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استنكر المجلس القومى للمرأة، ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، بشأن قيام أحد أساتذة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بابتزاز طالبة بالكلية، وإجبارها على التصوير عارية.

وأعلن المجلس فى بيان له، اليوم الإثنين، أنه طالع بغضب عارم واستنكار شديد ماتداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام أحد أساتذة بكلية الإعلام جامعة القاهرة بابتزاز طالبة بالكلية، وإجبارها على التصوير عارية، ولفت البيان إلى أن هذه الواقعة إن صحت فإنها تمثل ردة وانتكاسة شديدة فى قيم وأخلاقيات المجتمع المصرى، وتصرف مشين يرفضه كل سوى، وأنه لايجوز بأى حال من الأحوال أن تفقد طالبة جامعية إحساسها بالأمان داخل سور الحرم الجامعى أو خارجه.

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من جانبها أعربت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس، عن صدمتها إزاء الواقعة المتداولة، مؤكدة أن الجامعة المصرية كانت وستظل منبرًا للعلم والثقافة والرقى والاحترام، وأنه لايجوز بأى حال من الأحوال التهاون فى قضية مثل تلك القضية التى تمثل طعنة لقيم المجتمع.

ودعت مرسى جميع الطالبات فى مختلف الجامعات المصرية إلى عدم التردد فى الإبلاغ عن أى واقعة تحرش قد يتعرضن لها، وعدم الصمت إزاء أى تهديد لهن أو اعتداء على كرامتهن، مطالبة وحدة التحرش بجامعة القاهرة وكل الوحدات المماثلة فى الجامعات الأخرى بالاستمرار فى أداء دورها الهام فى تلقى شكاوى الطالبات والسعى الجاد والتدخل لحلها، كما ناشدت جهات التحقيق بسرعة الانتهاء من التحقيق وتطبيق أقصى عقوبة ممكنة على المتهم بارتكاب الواقعة فى حال ثبوت هذه التهمة النكراء ليمثل ذلك رادعًا قويًا لكل من تسول له نفسه استغلال سلطته ضد طرف ضعيف.