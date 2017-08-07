استنفار أمني بالصعيد لضبط الإرهابي "عمرو سعد" منفذ هجوم إسنا

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قنا - عبدالرحمن القرشي:

تكثف الأجهزة الأمنية بجنوب صعيد مصر سوهاج وقنا والأقصر وأسوان، جهودها لضبط الإرهابي الهارب عمرو سعد عباس إبراهيم، الذي أثبتت التحريات الأولية ضلوعه في تنفيذ هجوم إسنا الإرهابي.

وتمشط قوات الأمن الطرق الصحراوية الغربية ووديانها بحثًا عن الإرهابي، الذي ينتمي لقرية الشويخات التابعة لمركز محافظة قنا، وهو قائد الخلية الإرهابية التي نفذت تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية، والهجوم على كمين النقب بمحافظة الوادي الجديد.

كانت عناصر إرهابية، قد هاجمت كمينًا أمنيًا متحركًا في مدينة إسنا بالأقصر، الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مصرع أمين شرطة ومواطن عادي وإصابة 3 أشخاص.