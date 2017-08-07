وزير الخارجية الأردني: اتصالات مكثفة مع مصر للإفراج عن مشجعي الفيصلي

القاهرة (مصراوي)

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي، الاثنين، على استمرار الجهود والاتصالات المكثفة مع السلطات المصرية للإفراج عن موقوفي نادي الفيصلي.

وكتب الصفدي على تويتر يقول "الوزارة وعبر معالي السفير تتابع الموضوع منذ اللحظة الأولى وستستمر الجهود والاتصالات المكثفة مع الأشقاء المصريين حتى نحل الموضوع."

ونقلت صحيفة الرأي الأردنية عن السفير الأردني في مصر علي العايد قوله إن طاقم السفارة الأردنية، يجري اتصالاته مع المسؤولين المصريين للإفراج عن 38 مشجعاً أردنيا جرى احتجازهم بعد الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية لبطولة الأندية العربية بين النادي الفيصلي ونادي الترجي التونسي.

وأوضح العايد أن من بين المحتجزين 7 أشخاص أعمارهم دون سن الثامنة عشرة، مؤكداً عدم وجود إصابات بين المشجعين الأردنيين نتيجة الأحداث التي وقعت.

وأشار إلى أنه التقى مرتين مع المشجعين المحتجزين واطمأن على أحوالهم، وأن اتصالات تجريها السفارة على مختلف المستويات لضمان الإفراج عن المحتجزين وعودتهم لأرض الوطن في أقرب وقت ممكن خلال اليوم.

وقال العايد إن أسباب احتجاز المشجعين الأردنيين تعود إلى المشادات وحالة التوتر التي سادت في أعقاب المباراة، موضحا أن السفارة تقوم بجميع الاتصالات اللازمة للإفراج عنهم.