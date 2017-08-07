«ميدو» عن إسناد النهائي لإبراهيم نور الدين: «فكرة غبية جدًا»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

انتقد أحمد حسام (ميدو)، نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، والمدير الفني لفريق وادي دجلة، إسناد نهائي البطولة العربية الذي أُقيم مساء أمس الأحد، بين الفيصلي الأردنيي والترجي التونسي، وانتهى بفوز الأخير (3-2)، للحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين، وذلك حسبما أفاد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الإثنين.

واعتدى لاعبو الفيصلي الأردني على حكم اللقاء إبراهيم نور الدين، وذلك عقب الهدف الثالث لفريق الترجي التونسي شمس الدين شاونا في الدقيقة 11 من الشوط الإضافي الأول، واعترض اللاعبين والإداريين في الجهاز الفني علي هدف الترجي الثالث ودخلوا في مشادة قوية مع حكم اللقاء مما أدى لتوقف المباراة.

وقال نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق: «فكرة إسناد المباراة النهائية لحكم مصري فكرة غبية جدًا وكنت اتمني إسناد المباراة لحكم إماراتي من دولة لم يكن طرفها أي من فرق دور قبل النهائي».

شاهد أيضا

وأضاف المدير الفني لنادي وادي دجلة: «في نفس الوقت يجب عدم التهاون من الدولة المصرية تجاه أي شخص مهما كانت جنسيته ضرب بالقانون عرض الحائط وتعدي علي أي شخص أو أتلف الاستاد».

وأردف ميدو: «لا تستمعوا لمن يقولوا أن فكرة تجميع العرب من خلال كرة القدم فكره فاشلة كانهم كانوا منتظرين حدوث مشكله لإثبات وجهة نظرهم، والإعلام عليه دور كبير جدًا في محاولة التقليل من الاحتقان بين الفرق العربية واعلا مصالح الأوطان والعلاقات الأخويه فوق أي مباراة كرة قدم».

وأتم نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق: «على الحكومات الحاليّة إصلاح بعض من ما أفسدته بعض الحكومات السابقة من إفساد العلاقات الأخوية بين بعض البلاد من أجل بطولة أو مباراة كرة قدم».