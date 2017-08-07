سيميوني يرفض الحديث عن انتقال كوستا إلى أتلتيكو مدريد

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أكد المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، على عدم حاجته للاستعجال من أجل التعاقد مع مهاجم تشيلسي دييجو كوستا، وذلك حسبما نقل موقع «فور فور تو».

وأعلن مدرب تشيلسي، أنطونيو كونتي، عن خروج دييجو كوستا، من حساباته للموسم الجديد مطالبًا المهاجم الإسباني بالبحث عن نادي آخر للانتقال إليه في الميركاتو الحالي، وغاب كوستا عن لقاء الدرع الخيرية أمس الذي خسره الفريق أمام آرسنال بركلات الترجيح.

وسبق وأن أعرب اللاعب الإسباني عن رغبته في العودة من جديد إلى ناديه القديم أتلتيكو مدريد، على الرغم من أن النادي الإسباني معاقب من قبل «فيفا» بعدم إبرام أي صفقات في الميركاتو الحالي.

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وأوضح سيميوني، أنه لا يرغب في الحديث عن صفقة كوستا، مشيرًا إلى أنه لا يزال لاعب في صفوف تشيلسي.

وذكر أن الأمر الهام بالنسبة له هو عمل فريقه بشكل عام وليس فقط في التدريبات، حيث سيعمل مع اللاعبين المتاحين له.

وأضاف سيميوني، أنه عندما يدرك بأنه لا توجد فرصة لتدعيم الفريق بلاعبين آخرين، فأنه يتقبل تمامًا العمل بالمجموعة التي يمتلكها، مشيرًا إلى أنه يعمل حينها على رفع جودة اللاعبين المتاحين ومؤكدًا في الوقت ذاته أن قوام فريقه الحالي جيد للغاية ومرضي بالنسبة له.