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طوق أمني في جلسة النطق بالحكم بقضية اقتحام قسم "مطاي" وقتل نائب المأمور

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مصراوي Masrawy

طوق أمني في جلسة النطق بالحكم بقضية اقتحام قسم "مطاي" وقتل نائب المأمور

10:10 ص الإثنين 07 أغسطس 2017

المنيا - ريمون الراوي:

فرضت مديرية أمن المنيا، برئاسة اللواء ممدوح عبد المنصف، طوقًا أمنيًا بمحيط منطقة مجمع محاكم المنيا، بالتزامن مع جلسة النطق بالحكم بقاعة محكمة الجنايات، اليوم الإثنين، على 391 متهمًا من عناصر الإخوان وأنصارهم، متورطين في اقتحام وحرق مركز شرطة مطاي، وقتل نائب المأمور العقيد مصطفى العطار، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، منتصف أغسطس 2013.

وكانت محكمة جنايات المنيا، قضت في منتصف يوليو المنقضي، بإجماع الآراء، بإحالة أوراق 12 متهمًا حضوريًا، جميعهم من عناصر الإخوان، متورطين في اقتحام وحرق مركز شرطة مطاي، وقتل نائب المأمور العقيد مصطفى العطار، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، منتصف أغسطس 2013، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع رأيه الشرعي في قرار إعدامهم.

وحددت المحكمة، جلسة اليوم 7 أغسطس، للنطق بالحكم على باقي المتهمين، وعددهم 391 متهمًا، والتي تعاد إجراءات محاكمتهم لتورطهم في نفس الأحداث، مع استمرار حبسهم.

وكانت المحكمة استمعت خلال الجلسة الماضية، التي عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة، إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين، في القضية الخاصة بإعادة محاكمة 403 متهمين، بعد ضم 17 متهمًا آخرين إلى القضية المعروفة بأحداث "اقتحام قسم شرطة مطاي".

وكانت محكمة جنايات المنيا، قد قضت في 28 أبريل 2014، بإعدام 37 متهمًا، والمؤبد لـ394 آخرين، وبراءة 17، وقبلت محكمة النقض الطعن على الحكم، لتعاد إجراءات محاكمتهم أمام دائرة جنائية جديدة، بتهم اقتحام وحرق مركز شرطة مطاي، وتخريب منشآت شرطية وقضائية، والتحريض على العنف وإثارة الشغب.

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