اليوم.. خسوف جزئي للقمر في مصر

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تشهد سماء مصر والمنطقة العربية، مساء اليوم الإثنين، خسوف جزئي للقمر، تشاهد كافة مراحله بسماء الوطن العربي ويستمر قرابة الساعتين.

ويحدث خسوف القمر الجزئي بمنتصف الشهر العربي عندما تكون الأرض واقعة بين الشمس والقمر، لكن تلك الأجسام الثلاثة لا تشكل خطا مستقيما تماما في الفضاء، لذلك فإن جزء من قرص القمر فقط يتحرك إلى داخل ظل الأرض.

ويصل الخسوف الجزئي لذروته العظمى الساعة 6:20 م بتوقيت جرينتش، ويكون 25% من قرص القمر واقعا داخل ظل الأرض.

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ويمكن رصد خسوف القمر الجزئي بسهولة بالعين المجردة، بدون استخدام معدات أو تجهيزات خاصة، لكن يمكن الاستعانة بالمنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير لرؤية أفضل لتفاصيل سطح القمر، وبعكس كسوف الشمس فإن خسوف القمر لا يؤثر على العين أبدا، ولا توجد حاجة لاتخاذ احتياطات السلامة.

يذكر، أنه سيحدث بعد أسبوعين من الخسوف الجزئي للقمر كسوف للشمس، سيشاهد كليا في مسار ضيق بالولايات المتحدة، ويشاهد جزئيا فى مساحات واسعة من القارتين الأمريكتين، ولن يكون مشاهدا في الوطن العربي.