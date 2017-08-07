بالصور- العصار وعاشور يضعان حجر أساس مبنى نقابة المحامين الجديد

كتب - مصطفى المنشاوي:

وضع اللواء محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وسامح عاشور نقيب المحامين، وضع حجر الأساس لمشروع تجديد مبنى نقابة المحامين الجديد بشارع رمسيس وذلك بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس الشعب وذلك بعد هدم المبنى الإدارى القديم المتهالك والذي يقع على مساحة ١٢٠٠ متر مربع.

وقالت وزارة الإنتاج الحربي في بيان لها، الاثنين، إن شركة الإنشاءات التابعة للوزارة تقوم بإعادة بناء المبنى الجديد المكون من طابقين أسفل الأرض (جراجات) وطابق (مكاتب إدارية، وغرفة كهرباء) وثلاث طوابق متكررة إداري بتكلفة اجمالية ٧٧ مليون جنيه .

وأكد العصار أن الوزارة تسعى دائما لاستغلال إمكانيات الشركات التابعة لها، للتعاون مع أي مؤسسة بالدولة سواء حكومية او خاصة لتنفيذ مشروعات تخدم المصلحة العامة سواء من خلال التعاون في تنفيذ مشروعات قومية أو من خلال المساهمة في أعمال من شأنها تطوير وتحسين أداء هذه المؤسسات بما يخدم المواطن المصري.

وقال العصار إن قيام الوزارة بإعادة بناء المبنى الجديد بالنقابة سيسهم في تحسين الخدمة للمرتادين على النقابة، مضيفا أن تنفيذه يحتاج لدقة شديدة نظرا لوجود المبنى في منطقة حساسة حيث تحيط به مبنى النقابة الأثري ومحيط مترو الأنفاق، الأمر الذي يستغرق ١٦ شهرا للانتهاء منها.

ومن جانبه اكد عاشور أن النقابة تثق في امكانيات وزارة الانتاج الحربي لما لها من سمعة طيبة ومساهمات كبيرة في تنفيذ العديد من المشروعات بالدولة بالجودة والدقة المطلوبة لذلك تم الاتفاق معها لتنفيذه للقضاء على الشكل العشوائي للمبنى القديم و لاعطاء مبنى النقابة المظهر الحضاري اللائق لها بما يتماشي مع تاريخ النقابة ودورها الهام في المجتمع.