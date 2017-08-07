كشف غموض سرقة 135 ألف جنيه من مكتب بريد بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

كشفت مباحث سوهاج بإشراف اللواء خالد الشاذلي، اليوم الاثنين، غموض قيام شخصين بانتحال صفة مفتشين بهيئة البريد والاستيلاء علي مبلغ 135 ألف جنيه من مكتب بريد الخيام دائرة مركز شرطة دار السلام .

كان مدير أمن سوهاج اللواء عمر عبد العال، قد تلقى إخطاراً من إدارة عمليات النجدة باستيلاء مجهولين علي مبلغ 135 ألف جنيه من مكتب بريد الخيام بمركز دار السلام .

تم تشكيل فريق بحث بقيادة العقيد محمود حسن، رئيس مباحث المديرية لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، وأسفرت الجهود أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من " و. م" 30 عاماً مندوب توزيع بشركة مواد غذائية وقيم دائرة قسم ثان مدينة سوهاج " و "ي. م" 31 عاماً مندوب توزيع ويقيم دائرة مركز أخميم".

وتبين من التحريات قيام الشخصين اللذين انتحلا صفة مفتشين بهيئة البريد والاستيلاء علي 135 ألف من مكتب بريد الخيام بمركز دار السلام بالدخول من الباب الخلفي لمكتب البريد، والخاص بالموظفين ، وطلبهما من مدير مكتب البريد والذي كان متواجداً بمفرده بالمكان تناول مشروب مياه غازية، ما دفع مدير مكتب البريد بالتوجه بنفسه لأحد المحال القريبة وإحضار المشروبات لهما، ففوجئ بقيام المتهمين بدفعه جانباً والاستيلاء علي المبلغ المشار إليه ، واستقلال سيارة ملاكي غير معلوم رقمها ولاذا بالفرار .

تم ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، واستعادة 100 ألف جنيهاً من المبلغ المسروق .

وتكثف إدارة البحث الجنائي جهودها لضبط المتهمين مرتكبي الواقعة ، حُرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة التحقيقات .