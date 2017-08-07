أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تيلرسون: المجتمع الدولي متحد حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تيلرسون: المجتمع الدولي متحد حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

09:53 ص الإثنين 07 أغسطس 2017

تيلرسون: المجتمع الدولي متحد حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون

واشنطن – (أ ف ب):

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الاثنين، في مانيلا أن تبني الأمم المتحدة عقوبات مشددة على بيونج يانج يثبت أن المجتمع الدولي متحد حول هدفه نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وأكد تيلرسون للصحفيين على هامش اجتماع أمني إقليمي، أن على وقف اختباراتها الباليستية إذا أرادت الحوار مع الولايات المتحدة من أجل حل الأزمة.

وقال "من الواضح جدا أنه لا خلاف في الأسرة الدولية بشأن ما هو مطلوب من كوريا الشمالية، بأن عليها اتخاذ إجراءات لتحقيق كل الأهداف المتمثلة في جعل شبه الجزيرة الكورية خالية من السلاح النووي".

وأجرى تيلرسون الأحد محادثات منفصلة في مانيلا مع وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والصيني وانغ يي اللذين أكدا دعمهما لتعزيز العقوبات.

وبينما أكد وانغ ضرورة استئناف الحوار مع كوريا الشمالية، قال تيلرسون إنه على كيم أولا وقف التجارب الصاروخية.

وقال إن "أفضل إشارة يمكن أن ترسلها كوريا الشمالية إلى أنها مستعدة للحوار هي وقف إطلاق هذه الصواريخ"، بدون أن يحدد فترة زمنية لامتناع بيونج يانج عن القيام بهذه التجارب من أجل بدء حوار.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • يبحث مع نظيره الكوري الجنوبي تهديدات كوريا الشمالية

    أخبار

  • العرب اليوم: إغلاق مكتب "الجزيرة" في القدس وحفتر في القاهرة

    أخبار

  • حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

  • الخارجية السورية تدين استخدام التحالف الدولي لـ"الفسفور الأبيض" في

    أخبار

إعلان

09ee67934d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة

الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية