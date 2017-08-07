تيلرسون: المجتمع الدولي متحد حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

واشنطن – (أ ف ب):

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الاثنين، في مانيلا أن تبني الأمم المتحدة عقوبات مشددة على بيونج يانج يثبت أن المجتمع الدولي متحد حول هدفه نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وأكد تيلرسون للصحفيين على هامش اجتماع أمني إقليمي، أن على كوريا الشمالية وقف اختباراتها الباليستية إذا أرادت الحوار مع الولايات المتحدة من أجل حل الأزمة.

وقال "من الواضح جدا أنه لا خلاف في الأسرة الدولية بشأن ما هو مطلوب من كوريا الشمالية، بأن عليها اتخاذ إجراءات لتحقيق كل الأهداف المتمثلة في جعل شبه الجزيرة الكورية خالية من السلاح النووي".

وأجرى تيلرسون الأحد محادثات منفصلة في مانيلا مع وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والصيني وانغ يي اللذين أكدا دعمهما لتعزيز العقوبات.

وبينما أكد وانغ ضرورة استئناف الحوار مع كوريا الشمالية، قال تيلرسون إنه على كيم أولا وقف التجارب الصاروخية.

وقال إن "أفضل إشارة يمكن أن ترسلها كوريا الشمالية إلى أنها مستعدة للحوار هي وقف إطلاق هذه الصواريخ"، بدون أن يحدد فترة زمنية لامتناع بيونج يانج عن القيام بهذه التجارب من أجل بدء حوار.