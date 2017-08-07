يحيى الفخراني في حي غرب المنصورة لاستكامل إجراءات إزالة عقار له (صور)

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قام الفنان يحيى الفخراني، أمس الأحد، بزيارة سريعة لمدينة المنصورة لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة بإزالة عقار يمتلكه بالقرب من عقار المنصورة المنهار، والذي راح ضحيته ستة أشخاص.

وزار الفخراني، مقر حي غرب المنصورة، مؤكدًا أنه جاء لاستكمال إجراءات إزالة المنزل الخاص به لعدم تَكرار مأساة المنزل المنهار منذ أيام، واستقبلته منال عطية الغندور، رئيس الحي، ومدير إدارة الهندسة والتراخيص بالحي، لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بعقار يمتلكه بشارع الثانوية، وصادر بشأنه قرار إزالة برقم ٦/٥ /٨٩ لسنة ٢٠٠٦، والقريب من العقار المنهار يوم الخميس الماضي.

يذكر أن منطقة الثانوية التابعة لحي غرب المنصورة، شهدت انهيار عقار مكون من خمسة طوابق يوم الخميس الماضي، وأسفر عن مصرع ستة أشخاص وإصابة ستة آخرين، وثلاثة من رجال الحماية المدنية.