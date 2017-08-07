هل كل الوجبات الجاهزة غير صحية؟

(د ب أ)-

يسود اعتقاد بين الكثيرين بأن كل الوجبات الجاهزة غير صحية. فما مدى صحة الاعتقاد؟

ورداً على هذا الاستفسار، نفى موقع "فرويندين ويل فيت" الألماني صحة هذا الاعتقاد الشائع، معللاً ذلك بأن الفواكه والخضراوات المجمدة غالباً ما تكون صحية أكثر من الطازجة؛ حيث أن التجميد السريع بعد الحصاد مباشرةً يساعد على احتفاظها بالمزيد من الفيتامينات.

وعلى النقيض من ذلك، عادةً ما يستغرق نقل الفواكه والخضراوات الطازجة وقتاً طويلاً أو قد يستلزم الأمر تخزينها قبل بيعها، ما يُفقدها عناصر غذائية مهمة.

كما يوصي الموقع المعني بشؤون الصحة أيضاً باستعمال صلصة المعكرونة الجاهزة، ولكن مع مراعاة عدم احتوائها على مُكسبات نكهة أو مواد حافظة. لذا يمكن اللجوء إلى المنتجات العضوية، والتي عادةً ما تكون خالية من تلك الإضافات الصناعية.

ومن ناحية أخرى، أشار موقع "فرويندين ويل فيت" إلى أنه ينبغي توخي الحذر من وجبات الميكروويف غير المجمدة؛ حيث أنها غالباً ما تعج بالمواد الحافظة، بالإضافة إلى احتوائها على مُكسبات نكهة بدلاً من المواد الغذائية الطبيعية، وذلك لإكساب الطعام مذاق المكونات المفقودة.

كما ينبغي تناول المقبلات الجاهزة، مثل أصابع الخضراوات أو الهاش براونز المجمدة باعتدال؛ حيث أنها تكتظ بالدهون في المقام الأول.

وبالنسبة للبيتزا المجمدة، فينبغي إلقاء نظرة على قائمة مكوناتها؛ فإذا كانت تحتوي على الخضراوات والقليل من الجبن، فإنها يمكن حينئذ أن تشكل وجبة خفيفة من حين لآخر، مع مراعاة التخلي عن المكونات الدهنية، مثل السلامي، بالإضافة إلى اختيار المنتجات، التي تفتقر إلى مكسبات النكهة والنكهات الاصطناعية. وكبديل أكثر فائدة للصحة، يفضل استعمال عجينة البيتزا المجمدة وإضافة المكونات الطازجة إليها.