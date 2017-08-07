الإعصار "نورو" يتسبب في إلغاء عشرات الرحلات الجوية باليابان

طوكيو- (د ب أ):

ذكرت السلطات اليابانية المحلية اليوم الاثنين أن الإعصار "نورو" تسبب في إلغاء العشرات من الرحلات الجوية وخدمات القطارات في جزيرة شيكوكو جنوب غربي البلاد ومنطقة كينكي الجنوبية.

يذكر أن العاصفة، خامس إعصار لهذا الموسم، قد تجتاح غربي اليابان اليوم الاثنين، حيث تحذر سلطات الطقس في البلاد من حدوث انهيارات طينية وفيضانات وموجات عالية في المنطقة.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الإعصار في طريقه إلى جزيرة أوساكا والمناطق المحيطة بها.

وذكرت الوكالة أن مركز العاصفة حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرينتش) كان قريبا من كيب موروتو في شيكوكو، على بعد 600 كيلومتر جنوب غربي طوكيو، ويتحرك صوب الشمال الشرقي بسرعة 20 كيلومترا في الساعة، محملا برياح تبلغ سرعتها 108 كيلومترات في الساعة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.آتش.كيه) أن الإعصار القوي ترك أثره بالفعل على جزر اليابان الجنوبية اول أمس السبت حيث تسبب في مقتل شخصين.

وقبل شهر، هطلت الأمطار الغزيرة على جزيرة كيوشو مما أدى إلى وقوع انهيارات طينية وفيضانات في مقاطعتي فوكوكا واويتا، خلفت 36 قتيلا علاوة على فقدان خمسة أشخاص.