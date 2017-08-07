انفصال أجزاء من جزيرة بنيل الأقصر.. ووقف أعمال الملاحة

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شهدت جزيرة العديسات التي توقع وسط النيل بالأقصر، انفصال مجموعة من الجزر الصغيرة منها وسيرانها بالمياه.

وكانت شرطة المسطحات المائية أبلغت مديرية الأمن وسلطات محافظة الأقصر، برصد ٣ جزر بمساحات مختلفة انفصلت من جزيرة العديسات جنوب المحافظة، تبلغ مساحة الأولى ٥٠ متر × ٧٠ متر، بينما تبلغ مساحة الجزيرتين الآخرتين ٢.١٠ متر × ١٠ متر، اتجهت مع التيار المائي نحو الشمال.

وعلى الفور انتقل محافظ الاقصر و مدير الأمن والسكرتير العام إلى كوبري البغدادي، بمتابعة حالة اتجاه الجزر في المياه، ووجه بتكليف المهندس بدوي السيد مدير حماية النيل، والمهندس صالح بغدادي، مدير مديرية الري، بسرعة تفتيت الجزر وانتشالها من نهر النيل.

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واستقل المحافظ ومرافقوه مركبًا للإبحار في نهر النيل ومتابعة أعمال تفتيت الجزر وانتشالها.