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ثلاثة قتلى في حوادث سببتها العواصف في شمال ايطاليا

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مصراوي Masrawy

ثلاثة قتلى في سببتها العواصف في شمال ايطاليا

04:06 ص الإثنين 07 أغسطس 2017

ثلاثة قتلى في حوادث سببتها العواصف في شمال ايطاليا

رجل ينعش نفسه وكلبه بالمياه في نافورة في بيازا كا

روما - (أ ف ب):

قتل ثلاثة أشخاص، الأحد، في حوادث سببتها عواصف عنيفة اجتاحت شمال ايطاليا وتزامنت مع نهاية موجة حر طويلة، حسب ما أعلنت الشرطة.

وقتل رجل بلجيكي عمره 41 عاما بعدما سقطت شجرة فوق خيمته في معسكر صيفي في وادي ترامونتينا في منطقة فريولي في شمال شرق البلاد.

واقتلعت الرياح شجرة أخرى من جذورها لتسقط فوق تجمع احتفالي في مارزيا في دولوميتس في شمال البلاد وتتسبب بمقتل رجل ثان.

وأصاب البرق متسلق جبال في حين كان يشق طريقه لأعلى جبل في منطقة مارمولادا في الشمالي الشرقي أيضا.

وتأتي هذه الحوادث في أعقاب عاصفة سببت انزلاقا طينيا السبت قُتلت فيها امرأة في ضواحي منتجع التزلج كورتينا دي امبيزو.

والخميس، قُتل مُسنّان في وسط ايطاليا وجنوبها بعد أن حاصرتهما النيران التي سببتها موجة الحر بعد أشهر من الجفاف.

وبلغت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في مختلف أنحاء إيطاليا تقريبا لنحو أسبوع.

وارتفاع درجات الحرارة في إيطاليا ليس غريبا، لكن مدة ومدى انتشار موجة الحر في البلاد يظل غير مألوف في البلد المتوسطي، بحسب الخبراء.

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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