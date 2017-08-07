«الأخطاء التحكيمية» لإبراهيم نور الدين في البطولة العربية «تقرير»

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توج فريق الترجي التونسي، بكأس البطولة العربية بعد فوزه علي فريق الفيصلي الأردني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد إسكندرية.

وتسبب الهدف الثالث لفريق الترجي التونسي لغضب لاعبي الفيصلي ومحاولتهم الاعتداء على حكم اللقاء إبراهيم نور الدين، واعترض لاعبي النسور علي نور الدين، بسبب احتساب الهدف الذي جاء من تسلل صريح مما تسبب في حالة فوضى بملعب اللقاء تجاه حكم اللقاء الدولي المصري، إبراهيم نور الدين.

ونرصد لكم في التقرير التالي أبرز الأخطاء التحكيمية بالبطولة العربية والذي كان بطلها إبراهيم نور الدين.

تسببت الهفوات القاتلة التي قام بها، عدد من الحكام المشاركين في البطولة العربية في نسختها الجديدة بمصر 2017، في تعكير صفو المشهد العام للبطولة، والختام كان أسوأ ما يكون بعدما تم الاعتداء على بالضرب حكم إبراهيم نور الدين، بـ"الرأس" في نهائي البطولة الذي توج فيها نادي الترجي التونسي عقب فوزه على فريق الفيصلي الأردني بنتيجة 3\2.

وجاء إسناد لجنة الحكام المشرفة على البطولة العربية برئاسة وديع الجرىء بتعيين إبراهيم نور الدين، حكمًا للمباراة النهائية للبطولة بين فريقي الفيصلي الأردني والترجي التونسي، ليصبح أول حكم مصري يدير نهائي البطولة العربية.

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وتسبب خطأ حكم المباراة «نورالدين» بعدم احتساب الهدف الثالث لفريق الترجي تسلل قبل تمريره الكرة إلى الذوادي، بالإضافة إلى تعرض إبراهيم دلدوم، لاعب الفريق الأردني، للضرب بدون كرة من قبل فوسيني كوليبالي لاعب الترجي التونسي خلال الهجمة التي سجل خلالها الترجي هدفه الثالث.

ولم يمكن خطأ نور الدين في مباراة نهائي البطولة العربية هو الأول له في البطولة حيث شهد من قبل تسببه في مباراة الترجي التونسي والمريخ السوداني لخطأ تحكيمي تسبب أن هاجمت جماهير المريخ السوداني المتواجدة فى ملعب برج العرب، إبراهيم نور الدين، حكم اللقاء وقتها ،حيث قد أشهر البطاقة الحمراء للاعب لبكرى المدينة لاعب المريخ السودانى فى الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول وتغاضى عن ركلة جزاء لصالح الفريق السوداني لتنفجر جماهير المريخ المتواجدة في الملعب وتهاجم نور الدين والتحكيم في البطولة ككل.

وكانت سمه البطولة العربية الأخطاء التحكيمية حيث شهد الدور الأول من البطولة العربية أخطاء تحكيمية نتج عنها قرار من لجنة الحكام المشرفة على منافسات البطولة باستبعاد 3 حكام من المباريات وهم (الحكم البحريني نواف شكر الله)، الذي أدار مباراة الأهلي والفيصلي في الجولة الأولى من المجموعة الأولى، وفاز بها الفريق الأردني 1-0 وألغى الحكم هدفًا سجله كريم نيدفيد للأهلي، رغم أن الإعادة التليفزيونية أثبتت صحته، والثاني (الحكم المساعد اليمني علي الحسني)، بعدما شارك في مباراة الزمالك والفتح الرباطي التي انتهت بالتعادل 2-2 وكان الحسني قد تغاضى عن احتساب ركلة جزاء للفتح الرباطي قبل هدف الزمالك الثاني، والثالث هو (الليبي خالد سلمان أبو الخير) الذي كان مساعدا في مباراة الترجي ونفط الوسط، التي حسمها الفريق التونسي بهدف متأخر. وشهدت المباراة إلغاء هدف بداعي التسلل تقدم به نفط الوسط، ولكن الإعادة التليفزيونية أثبتت صحة الهدف.