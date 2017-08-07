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ملك الأدرن يشيد بجهود الفيصلي في البطولة العربية (صورة)

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ملك الأدرن يشيد بجهود الفيصلي في البطولة العربية (صورة) ملك الأدرن يشيد بجهود الفيصلي في البطولة العربية (صورة)

التحرير

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أثنى العاهل الأردني الملك عبد الله بن حسين، بفريق الفيصلي الأردني، على ما قدمه في البطولة العربية للأندية، رغم الخسارة في النهائي من الترجي التونسي.

وكتب الملك عبد الله الثاني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "جهود الفيصلي في البطولة العربية لأندية كرة القدم تستحق التقدير وتضاف إلى منجزات أنديتنا الأردنية، يعطيكم العافية".

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وكان الترجي التونسي، قد توج بالبطولة العربية المقامة بالقاهرة، بعد الفوز على الفيصلي الأردني بنتيجة 3-2، في الوقت الإضافي، وسجل أهداف الترجي سعد بقير هدفين، وشمس الدين شاونا، فيما سجل هدفي الفريق الأردني أكرم الزوي وخليل زيد بني عطية.

ملك الأردن

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التحرير

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