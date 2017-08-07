الخشت: تحويل جامعة القاهرة إلى ذكية يحتاج إلى 3 أعوام (فيديو)

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قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة الجديد، إن «تحويل الجامعة إلى ذكية يحتاج إلى 3 أعوام، وتمويل، وإرادة».

وأضاف الخشت، خلال حوراه مع الدكتور معتز عبد الفتاح، ببرنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، اليوم الأحد، أن «الخروج على التقاليد الجامعية سيكون له عقاب شديد، تقاليد جامعة القاهرة العريقة لن تُكسر بحال من الأحوال».

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وتابع رئيس جامعة القاهرة: «الخروج على أخلاقيات الجامعة سيكون بمحاسبة شديدة وقرارات حاسمة، سيكون هناك كود أخلاقي وعقوبات للمخالف، سننظم دورات للتدريب على ذلك الكود، الحرم الجامعي له حُرمة، وله أخلاقيات وتقاليد، سنوعي الطلاب وأنفسنا».

واختتم، «هدفنا تخريج شخصية متوازنة، هنشتغل على عقل وجسد وروح الطالب، نحتاج إلى طالب مُفكر، التعليم الذي يُعود الطالب على الحفظ يؤدي إلى الإرهاب، سنُخرج طالب صالح».