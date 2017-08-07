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الجخ: الفترة المقبلة سيكون العالم العربي كتلة واحدة (فيديو)

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الجخ: الفترة المقبلة سيكون العالم العربي كتلة واحدة (فيديو) الجخ: الفترة المقبلة سيكون العالم العربي كتلة واحدة (فيديو)

التحرير

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قال الشاعر هشام الجخ، إنه يراهن على أن العالم العربي خلال السنوات القليلة المقبلة سيكون كتلة واحدة، واصفًا الحالة التي يعيشها العرب الآن بـ«البهتان».

وأضاف الجخ، في لقائه مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج «آخر النهار» على قناة «النهار وان»، مساء اليوم الخميس: «تاريخيًا الأشياء تحدث، فالاتحاد الأوروبي كانت دوله من 50 سنة قتلت من بعض 55 مليون مواطن، أحنا مع معملناش مع بعض كده كعرب، أحنا مش في محنة أو ضيق، أحنا في وضع ضبابي مش مفهوم، الحالة اللي أحنا فيها هتروح، أحنا كلنا شعب وعرق واحد»، داعيًا إلى إنشاء أسواق عربية مشتركة وتوحيد العملة و إلغاء تأشيرات السفر.
 
 

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