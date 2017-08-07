اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع المجموعة الاقتصادية

كتب - محمد غايات:

يرأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية اليوم الاثنين وذلك بمقر المجلس لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع استعدادات الحكومة لعيد الأضحى وتوفير اللحوم الحمراء بالأسعار المناسبة للمواطنين.

كما يناقش الاجتماع ملاحظات بعض الوزارت الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد لأحداث التوافق على الائحة التنفيذية للقانون.

كان رئيس الوزراء قد وجه في أوائل شهر يوليو الماضي بتشكيل مجموعة عمل، تضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية بتطبيق القانون، لمراجعة مسودة اللائحة التنفيذية له، بما يضمن تحقيق التوافق التام على البنود التي تضمنتها اللائحة على أن يتم إدارج مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على أجندة اجتماعات مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن تمهيداً لاعتمادها.