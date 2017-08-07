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الكنيسي: انتهينا من قانون ميثاق الشرف الإعلامي (فيديو)

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الكنيسي: انتهينا من قانون ميثاق الشرف الإعلامي (فيديو) الكنيسي: انتهينا من قانون ميثاق الشرف الإعلامي (فيديو)

التحرير

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تحدث الإعلامى حمدي الكنيسي، عن تأخر إعلان تأسيسي نقابة الإعلاميين التي نص عليها القانون، قائلًا: «عدم توفر الإمكانيات اللازمة لتأسيس النقابة وراء تأخر إعلان تأسيسها خلال المدة المحددة وهي 6 أشهر».

وأوضح، في لقائه ببرنامج «مساء » المذاع على فضائية «دي أم سي»، أن اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين تواجه مشكلات عديدة بسبب عدم توافر الإمكانيات، ومنها على سبيل المثال عدم وجود مبنى لها لعقد اجتماعاتها، ما يضطرها لعقد تلك الاجتماعات في أماكن متفرقة، منها مبنى ماسبيرو، أو نقابة الصحفيين، إضافة إلى عدم وجود هيكل إداري أو دعم مالي، نافيًا وجود أي تقصير من قبل حكومة المهندس شريف إسماعيل.

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وأعلن الكنيسي عن الانتهاء من قانون ميثاق الشرف الإعلامي، وأنه سيتم طرحه للحوار المجتمعي خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن الميثاق يشتمل المعاييير الأساسية المهنية والوطنية والأخلاقية، وعدم الخلط بين الرأى والخبر، وعدم تداخل الإعلان مع الإعلام، واحترام القيم والأديان.

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