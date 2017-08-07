رئيس تحرير صحيفة فلسطينية: زيارة «حماس» للقاهرة يؤكد وجود مباردة مصرية

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قال وسام عفيفي، رئيس تحرير صحيفة رسالة، إن فكرة وجود مبادرة مصرية لحل الخلاف بين حماس وفتح أمر واقعي، نظرًا لزيارات وفود حماس للقاهرة.

وأضاف عفيفي، خلال مداخلة عبر الأقمار الصناعية ببرنامج «بتوقيت مصر» المُذاع على «التليفزيون العربي»، أن القاهرة تعرض على الرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن المشاركة في إدارة معبر رفع، وسمحت بمرور البترول للقطاع، ولكن «أبو مازن» منزعج من ذلك.

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وأكد رئيس تحرير صحيفة رسالة، أن حماس الآن تطالب بأن تكون القاهرة راعية لترميم المصالحة مع فتح، وإعادة قطار المفاوضات ولكن أبو مازم يرفض، لافتا إلى أن أبو مازن صرح بأن هناك جهات تحاول تعزيز الانقسام وهذا في إشارة للقاهرة، لأن القاهرة هي الطرف الوحيد الذي يحاول التدخل لحل القضية في الوقت الحالي.

وأضح عفيفي، أن القاهرة أدركت خلال الفترة الأخيرة أنها يجب ألا تترك فراغًا في القضية الفلسطينية حتى لا تملؤه دولة أخرى.