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الكنيسي: لن يمارس أحد العمل الإعلامي دون تصريح رسمي (فيديو)

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الكنيسي: لن يمارس أحد العمل الإعلامي دون تصريح رسمي (فيديو) الكنيسي: لن يمارس أحد العمل الإعلامي دون تصريح رسمي (فيديو)

التحرير

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قال حمدي الكنيسي، رئيس نقابة الإعلاميين تحت التأسيس، أنه لن يسمح لأحد بممارسة العمل الإعلامي دون تصريح رسمي من النقابة، مضيفًا: «كنت أتحدث مع الإعلاميين بشكل ودي في مخالفتهم، ولكن ذلك لم يأتي بجدوى مما دفعنا إلى استخدام القانون».

وأضاف الكنيسي خلال لقائه ببرنامج «مساء » الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري: «أوقفنا مذيعة لمدة ثلاثة شهور في إحدى القنوات وإدارة القناة ردت علينا بالموافقة، وكان ذلك لمخالفتها ميثاق الشرف»، مؤكدًا أن النقابة ستصدر بيانا غدًا لتعلن عن أماكن مؤقتة للنقابة يستطيع الإعلاميين التواصل معها من خلالها». 

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