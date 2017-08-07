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نافع: قناة السويس الجديدة ستجلب مليارات حال تنمية المحور الاقتصادي

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نافع: قناة السويس الجديدة ستجلب مليارات حال تنمية المحور الاقتصادي نافع: قناة السويس الجديدة ستجلب مليارات حال تنمية المحور الاقتصادي

التحرير

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قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، مساء الأحد، إن مشروع قناة السويس الجديدة سيُحقق مليارات الدولارات حال تنمية المحور الاقتصادي، مشيرًا إلى أننا بحاجة إلى تفعيل قانون المناطق الاقتصادية.

وأضاف نافع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت »، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن «الاعتماد على الموازنة العامة أو الاقتراض من الخارج لتنفيذ مشروعات جديدة في المنطقة الاقتصادية صعب للغاية بسبب أزمات الموازنة وصعوبة الاقتراض من الخارج حاليًا».

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وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن حل أزمة التمويل هو طرح سندات بنية أساسية، حتى تكون المديونية على المشروع ذاته، موضحًا أن القدرة والإدارة الائتمانية للمشروعات الجديدة بالمنطقة الاقتصادية ستكون كبيرة.

وتابع، «لماذا لا يتم تنمية هذا النوع من السندات خاصة أنها لا تضيف أعباء على الدولة أو الميزانية؟»، مشدّدًا على أن الاعتماد على تحقيق أموال من القناة الجديدة لن يكون مجديًا، خاصةً مع تباطؤ حركة التجارة، ولذلك يجب علينا التفكير في تنمية المنطقة الاقتصادية.

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التحرير

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