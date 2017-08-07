جامعة القاهرة: سنغير طرق الامتحانات والمناهج ستوافق النظام العالمي

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قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة الجديد، إن الجامعة في حاجة إلى تغيير بنية التفكير والمناهج والمقررات، لافتًا إلى أن ذلك لن يحدث إلى من خلال منظومة فكرية كاملة.

وأضاف الخشت، خلال حوراه ببرنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، أمس الأحد، «سنغير طرق الامتحانات التي لا تعتمد على الحفظ والتلقين، إلى أخرى قائمة على الفهم والفكر، والمناهج لابد أن تكون وفقًا للنظام العالمي».

وتابع، «بدأنا نُطبق النظام الذكي في المدن الجامعية، مش طوابير واستمارات، كله من على النت، التقديم وحتى دفع المصاريف»، موضحًا: «نظام لتوفير الوجبات الغذائية سيتغير كذلك، فمن من خلال تطبيق ذكي الطالب اللي مش هياكل يقول اليوم اللي قبله».

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وأشار إلى أن «الكتب غير مستوفية الشروط لن تُدرس حتى وإن كانت لمُدرس المادة، وسندرب الطلاب على البحث العلمي، ومكتبات جامعات القاهرة غير كافية وسنسعى إلى زيادتها»، مؤكدًا أنه سيسعى للخروج من مرحلة التعاون البروتوكولي مع الجامعات الأجنبية إلى التعاون الفعلي.

وواصل، «الاتفاقات غير مفعلة مع معظم الجامعات العالمية، نحتاج لتوأمة حقيقية مع هذه الجامعات، وسنستقطب أساتذة كبار من الجامعات الأجنبية، وهذا لن يُكلفنا أموال، الجامعات لن يكون لديها رفض لذلك مطلقًا، نحن منغلقين على أنفسنا، والاحتكاك بالعقول الخارجية مسألة بالغة الأهمية، وهي التي ستصنع طفرة في طرق التفكير».