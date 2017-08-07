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بالصور- وقف الملاحة النهرية بالأقصر بعد انفصال 3 جزر بنهر النيل

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مصراوي Masrawy

بالصور- وقف الملاحة النهرية بالأقصر بعد انفصال 3 جزر بنهر النيل

02:05 ص الإثنين 07 أغسطس 2017

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نائب النوبة بأسوان: محلب وافق على ضم دابود والسيالة لمشروع الصرف

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نائب النوبة بأسوان: محلب وافق على ضم دابود والسيالة لمشروع الصرف

الأقصر - محمد محروس:

قرر محمد بدر، محافظ الأقصر، وقف حركة الملاحة النهرية، ومنع أي مراكب سياحية أو معديات أهلية أو لانشات خاصة من الإبحار في نهر النيل بالمحافظة، وذلك لحين الانتهاء من تفتيت ٣ جزر انفصلت من جزيرة العديسات جنوب المحافظة واتجهت مع التيار المائي نحو الشمال.

كان اللواء مصطفى صلاح الدين، مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطارا من شرطة المسطحات المائية يفيد رصد ٣ جزر بمساحات مختلفة انفصلت من جزيرة العديسات جنوب المحافظة.

وانتقل محافظ الأقصر ومدير الأمن والسكرتير العام إلى كوبري البغدادي، وتبين أنها 3 جزر تبلغ مساحة الأولى 50 مترا × 70 مترا بينما تبلغ مساحة الجزيرتين الأخرتين 2.10 متر × 10 أمتار.

ووجه المحافظ، السكرتير العام اللواء حاتم زين العابدين، بتكليف كلا من المهندس بدوي السيد مدير حماية النيل والمهندس صالح بغدادي مدير مديرية الري، بسرعة تفتيت الجزر وانتشالها من نهل النيل.

واستقل المحافظ ومرافقوه مركبا للإبحار في نهر النيل ومتابعة أعمال تقتيت الجزر وانتشالها حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وما زالت أعمال انتشال الجزر مستمرة.

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