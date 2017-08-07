مهندسة ديكور: هكذا تختار السجاد الأنسب لمنزلك

كتبت- هاجر حاتم:

تعدد الأشكال والألوان للسجاد، يضع البعض في حيرة أثناء تجهيز منزلهم، لاختيار السجادة المناسبة لكل غرفة، والتي تحتاج الى معايير كثيرة منها كيفية انتقاء اللون المناسب وكذلك المساحة المناسبة.

لهذا أوضحت "نيرمين السيد" مهندسة ديكور لـ "مصراوي" بعض النقاط التي على أساسها يمكن اختيار السجاد المناسب بشكل أفضل في النقاط التالية:-

- اختيار السجاد يتحدد بخامة السجاد، ومساحة المكان، فكلما كانت المساحة كبيرة يمكن اختيار السجاد ذات المساحات الكبيرة، والأمر عكسي للمساحات الصغيرة.

- إذا كانت نوعية السيراميك أو البورسلين أو الباركيه المستخدمة جيدة، فهنا يمكن الاعتماد على المساحات الصغيرة للسجاد، لإبراز الخامة الجيد لأرض المنزل، وفي حالة كان السيراميك غير مناسب أو عصري يمكن اختيار سجادة غالية للغرفة لتصبح أكثر جمالًا.

-بالنسبة لغرفة السفرة يجب أن تغطي السجادة السفرة و الكراسي،ونتأكد انها موجودة أيضاً عندما بعد استخدام المقاعد للجلوس.

-أما عن الصالون فهناك طريقتان لاختيار مساحة السجادة، الأولى أنه يمكن أن تكون صغيرة الحجم وتغطي "ترابيزة" الصالون ولا تغطي أرجل الكراسي، والثانية ان تغطي الصالون كله، بأرجل "الكنب" كلها وليس الجزء الأمامي فقط.

- يفضل أن تتماشى ألوان السجاد مع ألوان الستائر، بحيث يكون هناك درجات من لون الستائر موجودة بالسجاد.

- أفضل الألوان المناسبة في البيوت المصرية، هي الألوان الترابية (البيج- البني)، وذلك لأن طبيعة الجو في مصر ترابي، ففي حالة اختيار السجاد الفاتح جدًا سيظهر فيه الأتربة بسهولة، وفي حالة اختيار الألوان الغامقة، ستظهر السجادة وكأنها ليست نظيفة.