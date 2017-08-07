أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

مهندسة ديكور: هكذا تختار السجاد الأنسب لمنزلك

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مهندسة ديكور: هكذا تختار السجاد الأنسب لمنزلك

01:58 ص الإثنين 07 أغسطس 2017

  • عرض 5 صورة

    0adfebe6d4.jpg

  • عرض 5 صورة

    e0fc7fbe16.jpg

  • عرض 5 صورة

    2017_8_6_13_52_11_78.jpg

  • عرض 5 صورة

    ab4bfdcaba.jpg

  • عرض 5 صورة

    5dfb65cdc1.jpg

إعادة الألبوم

مواهب توائم تتألق في مهرجان عمره 200 عام

الألبوم التالى

مواهب توائم تتألق في مهرجان عمره 200 عام

كتبت- هاجر حاتم:  

تعدد الأشكال والألوان للسجاد، يضع البعض في حيرة أثناء تجهيز منزلهم، لاختيار السجادة المناسبة لكل غرفة، والتي تحتاج الى معايير كثيرة منها كيفية انتقاء اللون المناسب وكذلك المساحة المناسبة.

لهذا أوضحت "نيرمين السيد" مهندسة ديكور  لـ "مصراوي" بعض النقاط التي على أساسها يمكن اختيار السجاد المناسب بشكل أفضل في النقاط التالية:-

- اختيار السجاد يتحدد بخامة السجاد، ومساحة المكان، فكلما كانت المساحة كبيرة يمكن اختيار السجاد ذات المساحات الكبيرة، والأمر عكسي للمساحات الصغيرة.

- إذا كانت نوعية السيراميك أو البورسلين أو الباركيه المستخدمة جيدة، فهنا يمكن الاعتماد على المساحات الصغيرة للسجاد، لإبراز الخامة الجيد لأرض المنزل، وفي حالة كان السيراميك غير مناسب أو عصري يمكن اختيار سجادة غالية للغرفة لتصبح أكثر جمالًا.

-بالنسبة لغرفة السفرة  يجب أن تغطي السجادة السفرة و الكراسي،ونتأكد انها موجودة أيضاً  عندما بعد استخدام المقاعد للجلوس.

-أما عن الصالون فهناك طريقتان لاختيار مساحة السجادة، الأولى أنه يمكن أن تكون صغيرة الحجم وتغطي "ترابيزة" الصالون ولا تغطي أرجل الكراسي، والثانية ان تغطي الصالون كله، بأرجل "الكنب" كلها وليس الجزء الأمامي فقط.

- يفضل أن تتماشى ألوان السجاد مع ألوان الستائر، بحيث يكون هناك درجات من لون الستائر موجودة بالسجاد.

- أفضل الألوان المناسبة في البيوت المصرية، هي الألوان الترابية (البيج- البني)، وذلك لأن طبيعة الجو في ترابي، ففي حالة اختيار السجاد الفاتح جدًا سيظهر فيه الأتربة بسهولة، وفي حالة اختيار الألوان الغامقة، ستظهر السجادة وكأنها ليست نظيفة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. أكثر من شكل مختلف لغرفة نومك بالستايل "البوهيمي"

    هو وهي

  • بالصور- "رمضان مش بس فانوس".. ديكورات مبتكرة للمنزل.. بالأسعار

    هو وهي

  • اللون الواحد أحدث اتجاهات عالم الأثاث والديكور

    هو وهي

  • "هوم ديزاين" أول ملتقى يجمع مهندسي الديكور في مصر

    هو وهي

إعلان

0aeec0a175.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري