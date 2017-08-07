مسؤول بالشركة المصرية ينفي توزيع أدوية فيروس سي منتهية الصلاحية لوزارة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

نفى الدكتور كريم كرم، مسؤول ملف الأدوية بالمركز المصري للحق في الدواء، ومدير فرع الكورنيش بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، صحة ما تم تداوله بشأن توزيع الشركة أدوية لفيروس سي منتهية الصلاحية على مراكز وزارة الصحة.

كان الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، اتهم وزارة الصحة بتوجيه قرابة 49 ألف علبة دواء من صنف كلاتازيف" المعالج لفيروس سي، منتهية الصلاحية إلى التأمين الصحي لصرفها إلى المرضى.

وقال "كرم" في تصريحات لمصراوي، اليوم الاثنين، إنه تم استيراد هذا العقار بناء على اتفاق ما بين الشركة المصرية ووزارة الصحة من شركة بريستول، وتم التوريد إلى مراكز فيروس سي التابعة للوزارة، ثم توقفت فجأة عن سحب الصنف واستبداله بصنف مصري سعره 60 جنيها.

وأضاف: "تم إرسال مخاطبات إلى وزير الصحة بأنه لا يجوز صرف الصنف الجديد دون الانتهاء من سحب الصنف القديم وظلت تلك المخاطبات نحو سنة ونصف حتى ظل الدواء له 6 شهور وتنتهي صلاحيته، ليقوم رئيس الشركة المصرية السابق عادل طلبة برفع قضية على وزير الصحة وإبلاغ الأجهزة الرقابية بأن دواء ستنتهي صلاحيته بأكثر من 60 مليون جنيه ولا تسحبه وزارة الصحة لصرفه".

وتابع: "تدخلت الأجهزة الرقابية لإجبار وزارة الصحة بسحب العقار وظل تنفيذ القرار فترة حتى تم تطبيقه منذ شهرين وتم سحب الكمية وتوزيعها على7 مراكز فيروسات تابعة للوزارة".

وأكد المسؤول بالشركة المصرية، أن توجيه وزارة الصحة بتمديد فترة صلاحية الدواء ليس فيه خطورة على المرضى على الإطلاق، حيث تم إجراء اختبار كفاءة وجودة عناصر التركيبة وتم إثبات كفاءة الدواء وصلاحيته للاستخدام البشري وبالتالي تم تمديد صلاحيته 6 شهور.

وأوضحت الدكتورة رشا زيادة رئيس الادارة المركزية لشئون الصيدلية، أنه تم مد صلاحية مستحضر "كلاتازيف" أقراص والمستخدم في علاج مرضى فيروس "سي " ، والذى تم استيراده بواسطة الشركة المصرية لتجارة الأدوية لصالح مرضى فيروس "سي " ، وذلك بناء على طلب الشركة الأمريكية المنتجة صاحبة المستحضر.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، في بيان يوم الأحد، أن طلب الشركة جاء بناء على الدراسات العلمية العالمية لها في هذا الشأن ، والتي تفيد بأن المستحضر له فترة صلاحية أطول ، مشيرة إلى أنه تم عرض الأمر على لجنة العلمية المختصة بالثبات بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة والتي تتكون من أساتذة متخصصين من كليات الصيدلة ، والتي أقرت بعد الدراسة العلمية في محضرها بجلسة 23 مارس 2017 بمد صلاحية المستحضر من 24 شهرا إلى 30 شهرا.