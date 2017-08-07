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سفينة تابعة للقوات الإيطالية تغادر قاعدة طرابلس الليبية البحرية

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مصراوي Masrawy

سفينة تابعة للقوات الإيطالية تغادر قاعدة طرابلس الليبية البحرية

01:23 ص الإثنين 07 أغسطس 2017

سفينة تابعة للقوات الإيطالية تغادر قاعدة طرابلس الليبية البحرية

طرابلس - (د ب أ):

قال المتحدث باسم القوات البحرية الليبية، العميد بحار أيوب قاسم إن السفينة الإيطالية "كوماندانتي بروزيني" التابعة للقوات البحرية الإيطالية غادرت عصر الأحد قاعدة طرابلس البحرية بعد زيارة عمل استمرت خمسة أيام.

وقال قاسم إن "الخبراء والفنيين الإيطاليين الذين وصلوا على متن السفينة قاموا بالاطلاع عن كثب على احتياجات القطع البحرية التي ستُدرج في الصيانة، ووضع تقييم شامل عن حجم الأعمال والصيانة المرتقبة، وتم ذلك عبر الاجتماعات والتنسيق مع المهندسين والفنيين وآمري الشعب والأفرع والقطع البحرية الليبية، في إطار تفعيل اتفاقية 2008 في شقها الخاص بالقوات البحرية وحرس السواحل".

ومن المقرر أن تصل غدا الثلاثاء السفينة الإيطالية "تيرا ميتي" لترسو في قاعدة طرابلس البحرية، من أجل الشروع في برامج الصيانة المقررة.

وفي هذا الشأن أكد "قاسم" أن فترة وجود هذه السفينة، التي وصفها بـ"الورشة"، سيعتمد على ما تحتاجه تلك الصيانات من زمن.

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