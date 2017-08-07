صورة وخبر: أطفال حلب مازالوا ينزفون

كتب - علاء المطيري:

شهدت مدينة حلب السورية قصف لقوات سوريا الديمقراطية، استهدف ليل السبت/ لأحد، مناطق في مدينة مارع، التي تسيطر عليها الفصائل، بريف حلب الشمالي، وأدى القصف إلى سقوط قتلى وجرحى حالات بعضهم خطيرة، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وترافق القصف مع اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة المدعومة تركياً من جهة أخرى، في محاور قرب مدينة مارع، كما استهدفت القوات التركية بعد منتصف ليل أمس، مناطق في قرية قسطل جندو وبلدة تل رفعت، بريف حلب الشمالي، والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ما أدى لأضرار مادية.

ودارت اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى في محور العيس بريف حلب الجنوبي، ترافق مع قصف قوات النظام على مناطق الاشتباك.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة طفل جريح ينتظر تلقى العلاج عقب إصابته في قصف استهدف مدينة مارع الذي أدى إلى مقتل 3 مدنيين إضافة إلى عدد من المصابين.