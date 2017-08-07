سفير العراق بالقاهرة: نتطلع لمساندة عربية ودولية في مرحلة الإعمار

القاهرة – (أ ش أ):

قال السفير حبيب الصدر سفير العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن بلاده تتطلع إلى وقفة عربية ودولية جادة لمؤازرة العراق في إعادة إعمار ما خربته العصابات الإرهابية.

وأوضح السفير العراقي، في تصريح اليوم الأحد بمناسبة اختتام الموسم الأول لصالون الحضارات والاحتفال بتحرير الموصل بمشاركة عدد من الدبلوماسيين والسياسيين، إن تحرير الموصل مؤخرا من قبضة الإرهاب بهمة وتضحيات رجال العراق هو الحدث الأكبر الذي ينعش آمال الأمة والإنسانية جمعاء.

وأكد السفير العراقي أهمية تمكين النازحين العراقيين من العودة إلى ديارهم سالمين، مشددا على ضرورة تجاوز إخفاقات المرحلة السابقة وإعادة ترتيب البيت العراقي وإرساء الأمن والأمان.

ودعا الصدر، إلى ضرورة بناء دولة المواطنة في العراق والقضاء على دولة المكونات لغير رجعة لمنع ظهور نسخة جديدة من هذه التنظيمات المتطرفة المتوحشة، مؤكداً ضرورة الخروج من التخندقات الطائفية إلى الفضاء العراقي الأوسع والأرحب والاهتمام بشريحة الشباب باعتبارهم يمثلون وقود كل مشروع نهضوي واعد لأنهم قادة المستقبل.

من جانبها.. هنأت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية لقطاع الإعلام والاتصال، العراق بتحرير الموصل، مؤكدة أنها خطوة هامة للعراق وللعالم العربي وتثبت أن العرب قادرون على فعل الكثير.

بدوره، قال الدكتور محمد أبو كلل، ممثل كتلة الحكمة البرلمانية العراقية بالقاهرة، إن تحرير الموصل هو انتصار عظيم حققته القوات العراقية واستطاعت إسقاط ما يسمى بدولة الخلافة وأثبتت أنها أكذوبة، مشددا على رفض فرض أي أجندات خارجية على العراق.

وأضاف "حان الوقت لبدء صفحة جديدة في تاريخ العراق الحر الديمقراطي"، مشيراً إلى أن الشعب العراقي عانى طويلا من ويلات الحروب والإرهاب وحان الوقت كي ينتهى هذا الوضع وأن ينطلق العراقيون إلى دولة المواطنة ووضع الخلافات كلها على طاولة الحوار وتحقيق المصالحة لتصفية الأزمات وتجاوزها.