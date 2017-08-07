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من هو الإرهابي عمرو سعد.. منفذ عملية إسنا الذي تلاحقه الداخلية؟ 11:18 م الأحد 06 أغسطس 2017

الإرهابي عمرو سعد منفذ عملية إسنا

الأقصر - محمد محروس:كشفت مديرية أمن الأقصر، مساء اليوم الأحد، عن هوية المتهم الثاني الهارب في حادث الهجوم الإرهابي على دورية أمنية متحركة بمدينة إسنا، الخميس الماضي، والذي أسفر عن استشهاد أمين شرطة ومواطن، وإصابة 3 مدنين آخرين، وهو الإرهابي عمرو سعد عباس إبراهيم المتورط في عدد من الحوادث الإرهابية.ولد الإرهابي عمرو سعد عباس إبراهيم في 18 نزفمبر عام 1985 بقرية الأشراف البحرية في محافظة قنا، حاصل على دبلوم فني صناعي، وعُرف بين أهل قريته بالتشدد واعتناق الفكر المتطرف.تزعم الإرهابي الهارب عدة خلايا عنقودية نفذت مجموعة من العمليات الانتحارية أبرزها حادث تفجير الكنيسة البطرسية الأرثوذكسية بالعباسية، والهجوم الإرهابي على كمين النقب بالوادي الجديد، والتفجير الانتحاري بكنيسة مارمرقس بالإسكندرية.وتلجأ الخلايا العنقودية لـ"عباس" إلى الأسلوب الانتحاري، وهو ما يؤكد أنه كان ينوي تنفيذ عملية انتحارية بمنطقة ما بالقرب من مدينة إسنا أو داخلها لولا أن الدورية الأمنية اشتبهت في سيارته واستوقفته حيث عثر بالسيارة التي كان يستقلها هو والإرهابي المقبوض عليه بعد الحادث على قنبلة يدوية وعبوة ناسفة بدائية الصنع وحزام ناسف وسلاح آلي وعدد من الطلقات.والانتحارى الذي فجر نفسه في كنيسة مارمرقس بالإسكندرية محمود حسن مبارك عبدالله هو شقيق زوجة الإرهابي عمرو سعد عباس إبراهيم وأحد أعضاء خليته.وقال مصدر أمني إن الإرهابي الهارب عمرو سعد درب أفراد إحدى خلاياه التي ضمت نحو 19 إرهابيًا منهم 15 إرهابيًا من محافظة قنا وحدها، أغلبهم من قريته والقرى المجاورة لها في جبال الصعيد على التكتيك العسكري والتسلل للكنائس والمواقع الأمنية التي استهدفها.وأعلن مدير أمن الأقصر، اللواء مصطفى صلاح الدين، أن الإرهابي الهارب والمتورط في تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية في أبريل الماضي "عمرو سعد عباس إبراهيم" هو المتهم الثاني في حادث الهجوم على دورية أمنية متحركة بمدينة إسنا، الخميس الماضي، والذي أسفر عن استشهاد أمين شرطة ومواطن، وإصابة 3 مدنين آخرين.وأضاف مدير الأمن، في تصريحات لـ "مصراوي" اليوم الأحد، أن صور الإرهابي الهارب تم نشرها اليوم على مداخل ومخارج مدينة إسنا، وفي المساجد والكنائس والمناطق الأثرية بالمحافظة، للتأكيد على أن جهات الأمن حدد هويته، مضيفًا: "سنبحث عنه في كل مكان حتى يتم ضبطه". وخصصت مديرية الأمن خطوط ساخنة للإدلاء بأي معلومات عن المتهم الهارب على الأرقام: (01144030960 – 01121072222 – 01140480956).وبدأت محكمة جنايات الجيزة، الثلاثاء الماضي، محاكمة خلية متطرفة تتبع تنظيم "داعش" تضم 66 شخصًا كانت تسعى إلى تنفيذ هجمات في الصعيد جنوب مصر، من خلال 8 خلايا عنقودية تنشط في 6 محافظات وبين المتهمين حوالى 20 هاربًا.وكشف مصدر أمني بمحافظة الأقصر في تصريحات سابقة لـ" مصراوي " عن هوية الإرهابي الذي تم القاء القبض عليه في الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية متحركة بمدينة إسنا.وقال المصدر إن المتهم يدعي حسين عيد من مركز بدر بمحافظة البحيرة ويبلغ من العمر 25 عامًا.​

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