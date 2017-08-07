10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بلاده مع باكستان، وقال ملك الأردن عبد الله الثاني، إن مستقبل القضية الفلسطينية على المحك، ونفى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، ما نشرته إحدى الصحف الأمريكية مؤخرًا بأنه يفكر في خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن الرئيس السوري بشار الأسد باقٍ في سوريا.

1- العاهل السعودي: العلاقات مع باكستان "أخوية"

الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بالرياض في 20 مايو 2017 (أ ف ب)

أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بلاده مع باكستان، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في جميع المجالات.

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2- ملك الأردن: حل القضية الفلسطينية يزداد صعوبة

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بمقر انعقاد القمة العربية في البحر الميت في 29 مارس 2017 (أ ف ب)

قال ملك الأردن عبد الله الثاني، إن مستقبل القضية الفلسطينية على المحك، وأن الوصول إلى حل سلمي للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين يزداد صعوبة، وذلك حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

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3- مايك بنس: لا أعتزم خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس خلال زيارته للمنطقة منزوعة السلاح في كوريا الجنوبية في 17 أبريل 2017 (أ ف ب)

نفى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، ما نشرته إحدى الصحف الأمريكية مؤخرًا بأنه يفكر في خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة التي تجري عام 2020.

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4- لافروف: نتوقع استمرار الاتصال العسكري والسياسي مع أمريكا بشأن سوريا

وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابريل (يمينًا) ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (يسارًا) في موسكو في 30 يونيو 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده تتوقع أن يستمر ‏الاتصال العسكري والسياسي مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن سوريا.

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5- الجبير للمعارضة السورية: الأسد باقٍ

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال لقائه مع نظيره الأمريكي ريكس تيليرسون في 20 مايو 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن الرئيس السوري بشار الأسد باقٍ في سوريا وذلك، وفقما ذكرت "قناة "روسيا اليوم" نقلاً عن الهيئة العليا للمفاوضات السورية.

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6- ترامب: أقدر لروسيا والصين دعمهما لقرار مجلس الأمن ضد بيونج يانج

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى صقلية يوم 26 مايو 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقدر لروسيا والصين دعمهما لمشروع القرار الأمريكي الذي يقضي بتعزيز العقوبات على كوريا الشمالية والذي تبناه مجلس الأمن الدولي، وذلك في بيان نشره البيت الأبيض.

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7- وزيرة الدفاع الألمانية عن منصبها: إنه أصعب منصب توليته

وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين - أرشيفية

وصفت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين منصبها بأنه المهمة الأصعب حتى الآن في العمل السياسي، وذلك بالنظر إلى الفضائح التي تشير إلى وجود اعتداء جنسي وتطرف يميني في الجيش الألماني.

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8- قيادي كردي: لا نحلم بكردستان سوريا

رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري صالح مسلم - أرشيفية

أكد صالح مسلم رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري أن أكراد سوريا لا يتطلعون إلى إقامة منطقة مستقلة لهم وإنما إلى أن تصبح سوريا دولة فيدرالية ديمقراطية ينعم جميع مواطنوها بحقوق متساوية، واعتبر أن اتفاقيات خفض التصعيد مجرد عملية لتوزيع الأدوار تجري ضد إرادة السوريين".

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9- زعيم أكبر حزب معارض في إسرائيل: يجب على نتنياهو أن يستقيل

زعيم حزب العمل الإسرائيلي - أرشيفية

دعا آفي جاباي زعيم حزب العمل، أكبر حزب معارض في إسرائيل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الاستقالة، وذلك بعد يومين من موافقة أري هار كبير مستشاري نتنياهو سابقا على الظهور كشاهد في تحقيقي فساد ضد رئيس الوزراء.

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10- وزير الخارجية الصيني: يجب استئناف المفاوضات بشأن شبه الجزيرة الكورية

وزير الخارجية الصيني وانج يي، في بكين في 8 مارس 2017 (أ ف ب)

طالب وزير الخارجية الصيني وانج يي، باستئناف المباحثات بشأن شبه الجزيرة الكورية، كما حث كوريا الشمالية على عدم استفزاز المجتمع الدولي عقب أن صوت مجلس الأمن الدولي لصالح فرض عقوبات، تعد الأكثر صرامة حتى الآن بحق بيونجيانج.

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