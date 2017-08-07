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بتوصية من الأمن.. وزير الرياضة يغادر قبل تتويج "الترجي" بالبطولة العربية

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مصراوي Masrawy

بتوصية من الأمن.. وزير الرياضة يغادر قبل تتويج "الترجي" بالبطولة العربية

11:53 م الأحد 06 أغسطس 2017

استاد الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

غادر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، استاد الإسكندرية دون حضور مراسم تتويج فريق الترجي التونسي بلقب البطولة العربية للأندية، مساء اليوم الأحد، على حساب الفيصلي الأردني، وذلك بناءً على تعليمات الأمن.

وشهدت المباراة التي حسمها الترجي لصالحه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، أعمال شغب من جماهير الفيصلي، الذين اعتلى بعضهم المقصورة الرئيسية المتواجد بها الوزير.

وحطم جماهير الفيصلي مقاعد استاد برج العرب الذي تم تطويره مؤخرًا من أجل احتضان البطولة العربية للأندية، اعتراضًا على الحكم المصري إبراهيم نور الدين، بعد استقبال فريقهم هدف ثالث من فريق الترجي.

وقال مصدر مسؤول باستاد الإسكندرية الرياضي إن الأمن تعامل بضبط النفس مع جماهير الفريق الأردني، مشيرًا إلى أنه لم يتم إلقاء القبض على أي من المشاركين في أعمال الشغب عقب المباراة.​

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