محافظة القاهرة: تكثيف حملات الرقابة على السلع الغذائية مع اقتراب عيد الأضحى

القاهرة- (أ ش أ):

طالب اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، بتوجيه حملات التفتيش والرقابة على السلع الغذائية للاماكن الشعبية في الفترة المقبلة؛ وخاصة مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك لإحباط محاولات بعض التجار الذين يسوقون البضائع الفاسدة.

جاء ذلك خلال اجتماع النائب مع الأطباء البيطريين ومسئولي التموين والمتابعة، حيث أفاد بأن حملات الرقابة على السلع الغذائية والتموينية كشفت عن كميات كبيرة من السلع الغذائية التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي يتم بيعها للمواطنين عبر وسائل البيع المختلفة وخاصة في المنافذ المتحركة.

وفي هذا الإطار، شنت حملة رقابة على المنافذ بحي باب الشعرية، اليوم أسفرت عن ضبط سيارة عبارة عن ثلاجة بها 600 كجم لحوم معاد تصنيعها ومنتجات غذائية مجهولة المصدر، وتم مصادرة المضبوطات وتحرير محضر.

من جهة أخرى، نفذ حي الزيتون حملة ﻹزالة الإشغالات بسوق سراي القبة بواسطة إدارة الإشغالات وإدارة المتابعة الميدانية وإغلاق عدد من الأماكن التي تدار بدون ترخيص، وفي حي الساحل تم متابعة أعمال النظافة بشارع الترعة البولاقية وعدة شوارع أخرى ومراجعة وصيانه أعمدة كمين المظلات ومتابعة أعمال النظافة بشارع كورنيش النيل ومتابعة أعمال تقليم أشجار بحديقة المظلات.

وفي حي شبرا، قام محمد فؤاد رئيس الحي بتسليم مواطنين سكان شارع مسعود حمودة منازلهم بعد تطويرها حيث تم تسكين 21 أسرة بعد تطوير منازلهم بمنطقة العسال وعزبة جرجس بشبرا.