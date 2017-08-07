أبرز عناوين الصحف العالمية

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قالت "هآرتس" الإسرائيلية إن القوات الخاصة الأمريكية في لبنان تستعد لقتال "داعش" جنبًا إلى جنب مع حزب الله، ونشرت "واشنطن بوست" الأمريكية مقالاً للكاتب البارز، فريد زكريا، تحدث فيه عن تراجُع مكانة الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عُظمى، وقالت "الإيكونوميست" البريطانية إن على مصر وإثيوبيا والسودان أن تتعلم كيف تشارك المياه، وإلا ستعاني شعوبهم.

1- هآرتس: القوات الخاصة الأمريكية تستعد لقتال "داعش" مع حزب الله

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن القوات الخاصة الأمريكية في لبنان تستعد لقتال "داعش" جنبًا إلى جنب مع حزب الله، مضيفة: "بينما يتدرب الأمريكيون مع الجيش اللبناني استعدادًا للقتال؛ يعد حزب الله عدته لقتال التنظيم على الجانب الآخر من الحدود بين لبنان وسوريا".

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2- واشنطن بوست: فريد زكريا يتحدث عن "عالم ما بعد أمريكا"

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقالاً للكاتب البارز، فريد زكريا، تحدث فيه عن تراجُع مكانة الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عُظمى على الساحة الدولية، مقابل صعود قوى أخرى أكثر هيمنة.

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3- الإيكونوميست: كيف سيؤثر التغير المناخي على نهر النيل؟

قالت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية إن على مصر وإثيوبيا والسودان أن تتعلم كيف تشارك المياه، وإلا ستعاني شعوبهم، متسائلة في تقرير لها عن الكيفية التي قد يؤثر بها التغير المناخي على نهر النيل، الذي يمثل شريان الحياة في مصر.

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4- جيروزاليم بوست: نتنياهو يتجاهل التحقيقات ويتحدث عن إنجازاته

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو رفض التحدث عن موضوع تحقيقات الشرطة ضده بشأن الفساد في بداية اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، واختار بدلاً من ذلك التحدث عن إنجازاته في إفريقيا.

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5- الإندبندنت: روحاني يحذر ترامب من المغامرة بمستقبله السياسي

نشرت صحيفة "الإندبندنت" مقالاً لمراسلها في العاصمة الإيرانية طهران، كيم سينجوبتا، يتحدث فيه عن تحذير وجهه الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى ترامب بخصوص الاتفاق النووي مع إيران، مضيفة: "روحاني حذر ترامب من المغامرة بمستقبله السياسي".

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