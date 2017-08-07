العرب اليوم: إغلاق مكتب "الجزيرة" في القدس وحفتر في القاهرة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العربية، اليوم الأحد، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها إغلاق مكتب قناة "الجزيرة" القطرية في القدس واختراق زوارق إسرائيلية للمياة الإقليمية اللبنانية، علاوة على لقاء بين المشير حفتر والفريق حجازي بالقاهرة.

1- إسرائيل تغلق مكتب قناة "الجزيرة" القطرية

مكتب قناة الجزيرة القطرية في القدس (أ ف ب)

قررت الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكتب قناة "الجزيرة " القطرية وسحب اعتماد صحفييها.

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2- توترات بين فيلق الرحمن وحركة أحرار الشام في سوريا

معارك لمسلحين تابعين لقوات أحرار الشام في إدلب - أرشيفية (أ ف ب)

أكدت مصادر للمرصد السوري، أن أعداد عناصر الكتيبة يقارب 120 عنصرًا ومقاتلاً، انشقوا بأسلحتهم وعتادهم، وتوجهوا للانضمام إلى الفيلق الذي تشهد جبهاته مع النظام اشتباكات يومية تتركز في جبهتي جوبر وعين ترما، في العاصمة دمشق والأطراف الغربية للغوطة الشرقية.

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3-حجازى وحفتر يبحثان نتائج جهود حل الأزمة الليبية

القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر - أرشيفية (أ ف ب)

استقبلت اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي برئاسة الفريق محمود حجازي، المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي والوفد المرافق له، حيث تم استعراض نتائج الجهود المكثفة التي تمت حتى الآن ونتائج مباحثات فرنسا مؤخرًا لحل الأزمة والخروج من حالة الانسداد السياسي.

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4-غسان سلامة يجتمع برئيس مجلس النواب الليبي

مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا غسان سلامة (أ ف ب)

تعهد مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا غسان سلامة بالعمل على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين بعد لقاءات جمعته بالسراج وعقيلة صالح، وذلك في اليوم الثاني له في ليبيا بعد لقاءه مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في مقر إقامته في القبة.

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5-طائرات وزوارق إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية اللبنانية

فرقاطة عسكرية اسرائيلية في مياه البحر الأبيض المتوسط - أرشيفية (أ ف ب)

أعلن الجيش اللبناني أن 3 طائرات وزورقين تابعين لإسرائيل اخترقوا الأجواء والمياه اللبنانية.

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